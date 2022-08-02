https://ria.ru/20220802/germaniya-1806701314.html

Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за "колбасу"

Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за "колбасу" - РИА Новости, 02.08.2022

Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за "колбасу"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в скором времени покинет пост и вернется в Киев, запросил перед отъездом встречи с канцлером Олафом Шольцем, на РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:50

2022-08-02T15:50

2022-08-02T15:50

в мире

украина

германия

андрей мельник

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_ad0790a15f5ebc436add19d342f5e265.jpg

БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в скором времени покинет пост и вернется в Киев, запросил перед отъездом встречи с канцлером Олафом Шольцем, на которой рассчитывает извиниться за оскорбительное сравнение главы немецкого правительства с "обиженной колбасой", но ответа пока не получил.Весной текущего года Шольц заявлял, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в Германии Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Немецкий фразеологизм из первых четырех слов в цитате (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen) обозначает обидевшегося без достаточного на то основания. Позже Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер.На уточняющий вопрос, считает ли он, что канцлер примет его, посол заявил: "Посмотрим". "Я думаю, что это хороший тон - принимать того, кто уезжает. Я, возможно, временами вызывал раздражение, но мое главное желание было и остается укреплять отношения Германии и Украины, даже это не выглядит так со стороны. Иногда, по крайней мере, впечатление было, что иногда нужно повышать голос... Без этого, я думаю, немецкая публика, возможно, не до конца поняла серьезность ситуации", - заявил Мельник.

https://ria.ru/20220705/melnik-1800243354.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, андрей мельник, олаф шольц