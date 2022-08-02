Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за "колбасу"
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за "колбасу"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в скором времени покинет пост и вернется в Киев, запросил перед отъездом встречи с канцлером Олафом Шольцем, на которой рассчитывает извиниться за оскорбительное сравнение главы немецкого правительства с "обиженной колбасой", но ответа пока не получил.
Весной текущего года Шольц заявлял, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в Германии Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Немецкий фразеологизм из первых четырех слов в цитате (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen) обозначает обидевшегося без достаточного на то основания. Позже Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер.
"Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов (лично принести извинения), если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда (на встрече) я принесу ему извинения", - заявил Мельник в интервью Bild TV.
На уточняющий вопрос, считает ли он, что канцлер примет его, посол заявил: "Посмотрим". "Я думаю, что это хороший тон - принимать того, кто уезжает. Я, возможно, временами вызывал раздражение, но мое главное желание было и остается укреплять отношения Германии и Украины, даже это не выглядит так со стороны. Иногда, по крайней мере, впечатление было, что иногда нужно повышать голос... Без этого, я думаю, немецкая публика, возможно, не до конца поняла серьезность ситуации", - заявил Мельник.