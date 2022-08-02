https://ria.ru/20220802/gaz-1806683613.html

Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов

Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов - РИА Новости, 02.08.2022

Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов

Власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса в том случае, если "Газпром" решит сократить... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:54

2022-08-02T14:54

2022-08-02T15:03

молдавия

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса в том случае, если "Газпром" решит сократить объем поставок, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Власти анализируют три сценария отношений с "Газпромом": сокращение поставок на 30%, сокращение поставок на 50% или сокращение поставок на 100%, то есть прекращение поставок. Независимо от решения "Газпрома" мы сократим потребление газа минимум на 15%", - заявил Спыну на брифинге.По его словам, власти готовы обсудить с "Газпромом" дальнейшее развитие ситуации, однако все запросы остаются без ответа. Спыну надеется, что в августе представители кабмина все же смогут обсудить ситуацию с "Газпромом"."У нас будут резервы газа, у нас будут альтернативные источники, некоторые предприятия смогут использовать другие виды топлива, мы будем продвигать политику эффективного потребления энергоресурсов. Этой зимой у всех будет тепло и электроэнергия в доме, никто не будет отключен, хотя нам придется экономить и выделить компенсации тем, кто в этом нуждается", - заверил вице-премьер.Страны ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220801/gaz-1806429867.html

https://ria.ru/20220727/gazprom-1805399743.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире, евросоюз, молдовагаз