https://ria.ru/20220802/gaz-1806683613.html
Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов
Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов - РИА Новости, 02.08.2022
Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов
Власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса в том случае, если "Газпром" решит сократить... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:54
2022-08-02T14:54
2022-08-02T15:03
молдавия
в мире
евросоюз
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса в том случае, если "Газпром" решит сократить объем поставок, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Власти анализируют три сценария отношений с "Газпромом": сокращение поставок на 30%, сокращение поставок на 50% или сокращение поставок на 100%, то есть прекращение поставок. Независимо от решения "Газпрома" мы сократим потребление газа минимум на 15%", - заявил Спыну на брифинге.По его словам, власти готовы обсудить с "Газпромом" дальнейшее развитие ситуации, однако все запросы остаются без ответа. Спыну надеется, что в августе представители кабмина все же смогут обсудить ситуацию с "Газпромом"."У нас будут резервы газа, у нас будут альтернативные источники, некоторые предприятия смогут использовать другие виды топлива, мы будем продвигать политику эффективного потребления энергоресурсов. Этой зимой у всех будет тепло и электроэнергия в доме, никто не будет отключен, хотя нам придется экономить и выделить компенсации тем, кто в этом нуждается", - заверил вице-премьер.Страны ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
https://ria.ru/20220801/gaz-1806429867.html
https://ria.ru/20220727/gazprom-1805399743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, евросоюз, молдовагаз
14:54 02.08.2022 (обновлено: 15:03 02.08.2022)
Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов
Вице-премьер Молдавии Спыну: власти хотят сократить потребление газа зимой на 15 процентов
КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса в том случае, если "Газпром" решит сократить объем поставок, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"Власти анализируют три сценария отношений с "Газпромом
": сокращение поставок на 30%, сокращение поставок на 50% или сокращение поставок на 100%, то есть прекращение поставок. Независимо от решения "Газпрома" мы сократим потребление газа минимум на 15%", - заявил Спыну на брифинге.
По его словам, власти готовы обсудить с "Газпромом" дальнейшее развитие ситуации, однако все запросы остаются без ответа. Спыну надеется, что в августе представители кабмина все же смогут обсудить ситуацию с "Газпромом".
"У нас будут резервы газа, у нас будут альтернативные источники, некоторые предприятия смогут использовать другие виды топлива, мы будем продвигать политику эффективного потребления энергоресурсов. Этой зимой у всех будет тепло и электроэнергия в доме, никто не будет отключен, хотя нам придется экономить и выделить компенсации тем, кто в этом нуждается", - заверил вице-премьер.
Страны ЕС
достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
Власти Молдавии
в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз
" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине
, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.