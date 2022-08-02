https://ria.ru/20220802/gaz-1806564923.html

BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"

BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 02.08.2022

BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"

Представители деловых кругов Болгарии призвали власти срочно возобновить поставки газа в соответствии с контрактом с "Газпром экспортом", сообщает радиостанция... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T07:29

2022-08-02T07:29

2022-08-02T07:29

экономика

болгария

россия

газпром экспорт

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576867403_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_26e1751a1236512bf57ae16354e3297b.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Представители деловых кругов Болгарии призвали власти срочно возобновить поставки газа в соответствии с контрактом с "Газпром экспортом", сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего репортера.Отмечается, что ассоциация организаций болгарских работодателей снова потребовала у Софии в ближайшие месяцы обеспечить страну необходимыми объемами природного газа по разумным ценам.Согласно ассоциации, ожидается, что Болгария получит еще три партии сжиженного природного газа из США, другие четыре танкера, возможно, прибудут в страну только в следующем году. При этом американского СПГ Софии недостаточно, а газ будет стоить намного дороже, утверждают работодатели.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220802/bolgary-1806562947.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, болгария, россия, газпром экспорт, газпром