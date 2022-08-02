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BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"
BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 02.08.2022
BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"
Представители деловых кругов Болгарии призвали власти срочно возобновить поставки газа в соответствии с контрактом с "Газпром экспортом", сообщает радиостанция... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:29
2022-08-02T07:29
2022-08-02T07:29
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Представители деловых кругов Болгарии призвали власти срочно возобновить поставки газа в соответствии с контрактом с "Газпром экспортом", сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего репортера.Отмечается, что ассоциация организаций болгарских работодателей снова потребовала у Софии в ближайшие месяцы обеспечить страну необходимыми объемами природного газа по разумным ценам.Согласно ассоциации, ожидается, что Болгария получит еще три партии сжиженного природного газа из США, другие четыре танкера, возможно, прибудут в страну только в следующем году. При этом американского СПГ Софии недостаточно, а газ будет стоить намного дороже, утверждают работодатели.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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экономика, болгария, россия, газпром экспорт, газпром
BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"
BNR: болгарский бизнес призвал вернуть поставки газа на основе контракта с "Газпромом"