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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах - РИА Новости, 02.08.2022
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах
Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:28
2022-08-02T09:28
2022-08-02T12:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — говорится в сообщении.Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека, так, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током, пояснили в ведомстве.Кроме того, в фонтане зачастую купаются уличные собаки и птицы, и жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
09:28 02.08.2022 (обновлено: 12:12 02.08.2022)
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах
Роспотребнадзор предупредил россиян, что купание в фонтанах может быть опасно для здоровья
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — говорится в сообщении.
Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека, так, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током, пояснили в ведомстве.
Кроме того, в фонтане зачастую купаются уличные собаки и птицы, и жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре
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