https://ria.ru/20220802/fontan-1806575030.html

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах - РИА Новости, 02.08.2022

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах

Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:28

2022-08-02T09:28

2022-08-02T12:12

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798763656_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_d009ddb063feea3a9a98c63ffbbb5f95.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — говорится в сообщении.Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека, так, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током, пояснили в ведомстве.Кроме того, в фонтане зачастую купаются уличные собаки и птицы, и жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре.

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/fontan-1803198189.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество