Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/fontan-1806575030.html
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах - РИА Новости, 02.08.2022
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах
Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:28
2022-08-02T12:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798763656_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_d009ddb063feea3a9a98c63ffbbb5f95.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — говорится в сообщении.Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека, так, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током, пояснили в ведомстве.Кроме того, в фонтане зачастую купаются уличные собаки и птицы, и жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/fontan-1803198189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798763656_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7d2a96e9a35d98960244a5cc59fbe397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
09:28 02.08.2022 (обновлено: 12:12 02.08.2022)
 
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания в фонтанах

Роспотребнадзор предупредил россиян, что купание в фонтанах может быть опасно для здоровья

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве
Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — говорится в сообщении.
Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека, так, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током, пояснили в ведомстве.
Кроме того, в фонтане зачастую купаются уличные собаки и птицы, и жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре.
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 13:35В России
Москвичам предложили выбрать самый красивый фонтан
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала