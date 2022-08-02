https://ria.ru/20220802/flightradar-1806675162.html

Flightradar ограничил число доступных операций в минуту

Flightradar ограничил число доступных операций в минуту - РИА Новости, 02.08.2022

Flightradar ограничил число доступных операций в минуту

Сайт отслеживающего полеты сервиса Flightradar, на котором следят за возможным прибытием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщил, что РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:34

2022-08-02T14:34

2022-08-02T14:58

flightradar24

в мире

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сайт отслеживающего полеты сервиса Flightradar, на котором следят за возможным прибытием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщил, что вынужден ограничить число доступных операций в минуту для предупреждения вредоносной активности."Чтобы не допустить вредоносную активность, мы ограничили количество действий в минуту на сайте Flightradar24", - говорится в сообщении на сайте сервиса. Сайт позволяет следить за самолетом, на котором может находиться Пелоси. Согласно данным авиарадаров, Boeing С-40С вылетел в понедельник из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север.Азиатское турне Пелоси, которое охватывает Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посетить Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

сша

тайвань

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

flightradar24, в мире, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси