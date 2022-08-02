https://ria.ru/20220802/finansirovanie-1806759707.html
Елец получит финансирование на развитие туризма в рамках нацпроекта
Елец получит финансирование на развитие туризма в рамках нацпроекта - РИА Новости, 02.08.2022
Елец получит финансирование на развитие туризма в рамках нацпроекта
Город Елец вошёл в число победителей первого конкурса проектов обустройства туристических центров городов, который проводился Ростуризмом в рамках нацпроекта... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:32
2022-08-02T18:32
2022-08-02T18:33
липецкая область
игорь артамонов
елец
новости - туризм
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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Город Елец вошёл в число победителей первого конкурса проектов обустройства туристических центров городов, который проводился Ростуризмом в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, всего жюри конкурса поддержало 31 проект на общую сумму шесть миллиардов рублей. Средства между городами распределят в ближайшее время.Артамонов отметил, что на выделенные средства будет благоустроена улица Мира, которую называют Елецким Арбатом."Выиграть было непросто, но мы смогли. Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры, обновление вывесок на фасадах, архитектурную подсветку зданий, установку малых архитектурных форм, на создание уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья и не только", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220728/dokhod-1805622380.html
елец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец, новости - туризм
ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Город Елец вошёл в число победителей первого конкурса проектов обустройства туристических центров городов, который проводился Ростуризмом в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, всего жюри конкурса поддержало 31 проект на общую сумму шесть миллиардов рублей. Средства между городами распределят в ближайшее время.
Артамонов отметил, что на выделенные средства будет благоустроена улица Мира, которую называют Елецким Арбатом.
"Выиграть было непросто, но мы смогли. Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры, обновление вывесок на фасадах, архитектурную подсветку зданий, установку малых архитектурных форм, на создание уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья и не только", - сказал Артамонов
.