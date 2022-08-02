https://ria.ru/20220802/festival-1806616994.html

В Москве состоится фестиваль тайской культуры

В Москве состоится фестиваль тайской культуры - РИА Новости, 02.08.2022

В Москве состоится фестиваль тайской культуры

Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:13

2022-08-02T12:13

2022-08-02T12:32

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду "Эрмитаж" с 5 по 7 августа, заявил РИА Новости посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават."Это подарок нашим российским друзьям", – сказал посол.По его словам, в рамках фестиваля наши и тайские артисты будут выступать на одной сцене. Также планируется дефиле с участием моделей, одетых в шелковые тайские наряды."Устраивая такое событие, мы хотим показать и россиянам, и тайцам, что у нас очень много поводов для совместного празднования", – отметил посол.

https://ria.ru/20220727/festivali-1805297022.html

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