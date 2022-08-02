https://ria.ru/20220802/festival-1806616994.html
В Москве состоится фестиваль тайской культуры
В Москве состоится фестиваль тайской культуры - РИА Новости, 02.08.2022
В Москве состоится фестиваль тайской культуры
Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:13
2022-08-02T12:13
2022-08-02T12:32
туризм
новости культуры
новости - туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
москва
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414680_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_0773829857b63259010aed9c81e162dc.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду "Эрмитаж" с 5 по 7 августа, заявил РИА Новости посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават."Это подарок нашим российским друзьям", – сказал посол.По его словам, в рамках фестиваля наши и тайские артисты будут выступать на одной сцене. Также планируется дефиле с участием моделей, одетых в шелковые тайские наряды."Устраивая такое событие, мы хотим показать и россиянам, и тайцам, что у нас очень много поводов для совместного празднования", – отметил посол.
https://ria.ru/20220727/festivali-1805297022.html
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414680_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_91a2dd07dc63a10b0047646af04b6546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, новости - туризм, таиланд, бангкок, пхукет (остров), москва, куда сходить , что посмотреть , впечатления - туризм
12:13 02.08.2022 (обновлено: 12:32 02.08.2022)
В Москве состоится фестиваль тайской культуры
Фестиваль тайской культуры пройдет в Москве 5-7 августа, заявили в посольстве королевства
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду "Эрмитаж" с 5 по 7 августа, заявил РИА Новости посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.
"Это подарок нашим российским друзьям", – сказал посол.
По его словам, в рамках фестиваля наши и тайские артисты будут выступать на одной сцене. Также планируется дефиле с участием моделей, одетых в шелковые тайские наряды.
"Устраивая такое событие, мы хотим показать и россиянам, и тайцам, что у нас очень много поводов для совместного празднования", – отметил посол.