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В Москве состоится фестиваль тайской культуры - РИА Новости, 02.08.2022
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Туризм
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В Москве состоится фестиваль тайской культуры
В Москве состоится фестиваль тайской культуры - РИА Новости, 02.08.2022
В Москве состоится фестиваль тайской культуры
Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:13
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду "Эрмитаж" с 5 по 7 августа, заявил РИА Новости посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават."Это подарок нашим российским друзьям", – сказал посол.По его словам, в рамках фестиваля наши и тайские артисты будут выступать на одной сцене. Также планируется дефиле с участием моделей, одетых в шелковые тайские наряды."Устраивая такое событие, мы хотим показать и россиянам, и тайцам, что у нас очень много поводов для совместного празднования", – отметил посол.
https://ria.ru/20220727/festivali-1805297022.html
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новости культуры, новости - туризм, таиланд, бангкок, пхукет (остров), москва, куда сходить , что посмотреть , впечатления - туризм
12:13 02.08.2022 (обновлено: 12:32 02.08.2022)
 
В Москве состоится фестиваль тайской культуры

Фестиваль тайской культуры пройдет в Москве 5-7 августа, заявили в посольстве королевства

© Depositphotos / Dean MoriartyПлавучий рынок в Бангкоке, Таиланд
Плавучий рынок в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Depositphotos / Dean Moriarty
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, пройдет в в московском саду "Эрмитаж" с 5 по 7 августа, заявил РИА Новости посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.
"Это подарок нашим российским друзьям", – сказал посол.
По его словам, в рамках фестиваля наши и тайские артисты будут выступать на одной сцене. Также планируется дефиле с участием моделей, одетых в шелковые тайские наряды.
"Устраивая такое событие, мы хотим показать и россиянам, и тайцам, что у нас очень много поводов для совместного празднования", – отметил посол.
Участники India day festival - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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