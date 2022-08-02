https://ria.ru/20220802/fas-1806573740.html

ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен

ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен - РИА Новости, 02.08.2022

ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы роста цен, до одного... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:19

2022-08-02T09:19

2022-08-02T12:32

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы роста цен, до одного дня, сообщает ведомство."Служба сократила срок внутриведомственных процедур, выдача предостережения будет происходить за один рабочий день. Ранее предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с Законом о защите конкуренции составлял до десяти дней", — говорится в сообщении.Уточняется, что данный документ направлен на оперативное пресечение рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках.Как отмечает антимонопольная служба, такая мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства, например, согласованные действия.

https://ria.ru/20220727/sber-1805347797.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803627620.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)