https://ria.ru/20220802/fas-1806573740.html
ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен
ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен - РИА Новости, 02.08.2022
ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы роста цен, до одного... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:19
2022-08-02T09:19
2022-08-02T12:32
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы роста цен, до одного дня, сообщает ведомство."Служба сократила срок внутриведомственных процедур, выдача предостережения будет происходить за один рабочий день. Ранее предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с Законом о защите конкуренции составлял до десяти дней", — говорится в сообщении.Уточняется, что данный документ направлен на оперативное пресечение рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках.Как отмечает антимонопольная служба, такая мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства, например, согласованные действия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:19 02.08.2022 (обновлено: 12:32 02.08.2022)
ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен
ФАС сократила срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о росте цен
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы роста цен, до одного дня, сообщает
ведомство.
"Служба сократила срок внутриведомственных процедур, выдача предостережения будет происходить за один рабочий день. Ранее предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с Законом о защите конкуренции составлял до десяти дней", — говорится в сообщении.
Уточняется, что данный документ направлен на оперативное пресечение рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках.
"Практика выдачи предостережений носит точечный характер — они выдаются только в адрес должностных лиц, хозяйствующих субъектов, высказывания которых могут оказывать негативное влияние на рынок. Другие участники рынка могут расценить такое заявление как руководство к действию, что может привести к росту цен для потребителей даже в случае, если для этого нет экономически обоснованных причин", — добавляется в сообщении.
Как отмечает антимонопольная служба, такая мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства, например, согласованные действия.