https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

Европа попала в капкан, расставленный ею для России

Европа попала в капкан, расставленный ею для России - РИА Новости, 02.08.2022

Европа попала в капкан, расставленный ею для России

В довольно вульгарном анекдоте, когда евреи в шабат обсуждают, читать или не читать антисемитскую прессу, один из участников беседы говорит: "Я начинаю день с... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:03

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В довольно вульгарном анекдоте, когда евреи в шабат обсуждают, читать или не читать антисемитскую прессу, один из участников беседы говорит: "Я начинаю день с просмотра самых зоологических в смысле ненависти к нам газет. Где еще узнаешь, как мы правим миром, свергаем правительства, назначаем наших ставленников на самые важные посты в разных государствах? Мы могущественны и абсолютно непобедимы. С таким знанием и настроем мы можем перевернуть этот мир столько раз, сколько захотим".Примерно те же ощущения возникают при чтении нынешней европейской прессы. Там наша страна предстоит, разумеется, "средоточием зла и ада", но, с другой стороны, одна фраза — да что там фраза, одно слово Москвы — и все эти биржи, и все эти рынки, и все эти лондоны, парижи, чикаго и нью-йорки (именно так, с маленькой буквы, поскольку стали давно именами нарицательными) начинают танцевать "Калинку-малинку".Причина этой повальной хореографии под русскую дудку и в ритме наигрыша русской балалайки проста: как выяснили все многочисленные государственные мужи и не менее многочисленные государственные функционеры ЕС, обойтись без "русского газа" Европа не может.Точнее, обойтись Европа может, но тогда она должна организованно прекратить не только мыться и не только всякий раз не спускать за собой воду в туалете, она также должна остановить свое — такое модерновое, такое все дизайнерское, такое все по последнему слову науки и техники — производство, а также она должна забыть про отопление, свет и горячую воду.А еще стараться меньше готовить. А еще — перестать пользоваться автомашиной в принципе.Европа, отказавшаяся от "русского газа", воплотившая эту idée fixe глобалистов и неолибералов, живущих по обоим берегам Атлантики, должна пересесть на гужевой транспорт, мыться в близлежащей реке (или озере), ходить до ветру в "ночные вазы", содержимое которых опорожняется ровно в те же водоемы. Ну или используется в качестве удобрений на полях — ничего более экологически чистого, чем европейское гуано и европейская урина, нет. Поскольку, если вы до сих пор не знали, то удобрений в Европе тоже может — по причине отсутствия "русского газа" — не быть в самом что ни есть обозримом будущем.Нынешняя картина, точнее, нынешняя и очень близкая (осень, как известно, не за горами) реальность — это Европа даже не Средних веков. Это Европа периода натурального хозяйства, когда то, что посеял и вырастил, то и твое. То, что подстрелил на охоте, то и съел на ужин.ЕС со товарищи, вводя санкции против России и называя эти меры "адскими", а заодно предрекая экономике нашей страны сразу шах и мат, слом и разруху, видимо, упустили из виду, что в общероссийском ВВП доля экспорта газа составляет два процента. Два процента. Об этом в редакционном комментарии пишет влиятельная "Фигаро".Тогда как доля поставок этого "русского газа" в Европе доходит в главной и самой мощной экономике ЕС — ФРГ до четверти всего потребляемого в стране голубого топлива, а половина домохозяйств Германии живет на "русском газе" и им же греется. Это официальные цифры германского же статистического учреждения.Еврокомиссия попыталась было апеллировать к европейской солидарности в деле экономии газовых ресурсов и снижения объема их использования, но не тут-то было: сразу несколько стран выступили против брюссельских инициатив, и в результате эти высокие договаривающиеся стороны согласились лишь на то, чтобы самим решать, как быть и что делать.Так, Латвия, один из (как эту страну называли желающие подольститься) "балтийских тигров", уже начала закупки российского газа через посредников.Во Франции, которая зависит от "русского газа" меньше, но жить все равно привыкла широко и, самое главное, топить осенью и зимой жарко, готовятся закрывать общественные бассейны, потому что голубое топливо — слишком дорогое удовольствие, а электричества (Франция тут не зависит ни от кого, спасибо де Голлю, поставившему на развитие атомной энергетики и вложившему в АЭС колоссальные средства) может не хватить.Реакторы старенькие, им требуются многомесячные профилактические работы. Новеньких же реакторов нет, поскольку в их строительство никто не вкладывался.Даром, что ли, на средства казны содержали разнообразные визгливые НКО, кричавшие на всех углах, что "АЭС несут смерть" и нужно поэтому переходить на энергию ветра и морских приливов. Или на биоэтанол. Или вообще не мыться.Разброс опций для экономии столь дефицитных и потому драгоценных амперов широк и ярок, как радужный спектр — не менее важный в нынешнем ЕС символ. Правда, эта радуга, хоть и светит, но совсем не греет.Желая наказать Россию, желая разрушить российское государство, желая отомстить русским за то, что они сплоченно и по-настоящему солидарно ведут себя в момент, когда решается и их судьба, и когда на весы Истории брошена судьба страны, ЕС, вводя свои ограничительные меры, говорил и публично, и кулуарно, мол, "Раша капут", повторяя — если не фразеологически точно, то близко по смыслу, — что наша страна есть "колосс на глиняных ногах", заранее предвосхищая триумф в этом экономическом блицкриге.И незаметно для себя угодил в свой же собственный капкан.Еще месяц назад влиятельный "Шпигель" со ссылкой на неназванные источники в окружении фон дер Ляйен сообщал, что "санкции настолько эффективны, что их последствия будут ощущаться спустя годы после введения".Сегодня МВФ мелким почерком пишет реляции, что глобальная рецессия из гипотезы становится реальностью, а инфляция в ЕС у тех же "балтийских тигров" уже перевалила за двузначные значения.В Германии обесценение денег может посоревноваться в стремительности со спуском на горных лыжах на скоростной трассе в Гармиш-Партенкирхене. Кстати, с этим фешенебельным видом спорта, как и вообще со спортом, придется распрощаться: в Ганновере — не самом бедном городе Германии — в спортивных клубах и в государственных и общественных учреждениях горячей воды больше нет. Потому что зима близко. И нужно экономить газ уже сейчас.Один из ведущих инвестбанкиров Франции Филипп Виллен утверждает, что "последствия санкций таковы, что цена на энергию в Европе будет постоянно гораздо выше, чем где бы то ни было. Даже не говоря о том, что титанические затраты и график согласно "планам комиссии", вероятно, ударят по нашим экономикам. Мы потеряем огромные части рынка, а также соответствующие рабочие места. <…> К тому же столкнемся с рецессией исторического масштаба. Это так очевидно, что по этому поводу никто уже не спорит".А ведь всей этой радости упоения в бою и бездны мрачной на краю — в прямом смысле, поскольку будет темно и холодно из-за отсутствия газа и электричества, — можно было избежать.С этим утверждением спорить, правда, пока пытаются. Но уже не столь громко и безапелляционно, как пару месяцев назад.Евросоюз — как и власти стран, так и социумы, высоко задирающие нос, думая, что принадлежат к "золотому миллиарду", уже блистательно доказавшие, что не способны ни к мобилизации, ни к настоящей солидарности (пример брошенной один на один Италии, которая задыхалась от пандемии в буквальном смысле, и банальное воровство авиакарго с масками и прочими средствами индивидуальной защиты еще пару лет назад — всем, кто забыл, в помощь), — готовится встретить зиму.Будучи плотно зажатым в капкан, столь тщательно расставленный для России.То, что зима придет, мы в курсе. То, что она будет холодной, мы знаем.И вот тогда — с тем ЕС, что окажется в холоде, темноте и без газа, — мы охотно можем порассуждать о том, в чем, собственно, заключаются настоящие европейские ценности и что означают на деле права человека и свободы личности. Ну и обменяться мнением, как — на деле, а не на словах — выглядят могущество и сила страны.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805616810.html

https://ria.ru/20220801/gaz-1806380786.html

https://ria.ru/20220801/gaz-1806446472.html

https://ria.ru/20220731/niderlandy-1806205033.html

https://ria.ru/20220731/gaz-1806165865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/borrel-1805906798.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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авторы, европа, россия, германия, евросоюз, мвф