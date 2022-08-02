https://ria.ru/20220802/etnolife-1806446497.html

В Москве стартует музыкальный проект ЭтноLife

В Москве стартует музыкальный проект ЭтноLife - РИА Новости, 02.08.2022

В Москве стартует музыкальный проект ЭтноLife

В Общественной палате в 10.00 состоится старт всероссийского музыкального проекта ЭтноLife. Здесь обсудят механизмы поддержки этномузыкантов в условиях... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T07:01

2022-08-02T07:01

2022-08-02T07:01

культура

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музыка

общественная палата рф

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чукотка

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Общественной палате в 10.00 состоится старт всероссийского музыкального проекта ЭтноLife. Здесь обсудят механизмы поддержки этномузыкантов в условиях санкционного давления.По ее словам, "не существовало системы, которая помогала бы современным этномузыкантам у нас в стране комфортно себя чувствовать". И эту систему решили создать при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общественной палаты РФ, как главного органа гражданского общества страны. Так и появился проект ЭтноLife — звук Евразии."Его суть — помочь этномузыкантам перезагрузиться, представить широкой публике в России, что у нас есть такие талантливые ребята, которых, к сожалению, до этого момента слушала в основном зарубежная публика", — уточнила Маргарита Лянге.Организаторы проекта столкнулись с тем, что даже промоутеры и продюсеры этномузыкантов были не из России.В ходе дискуссии в Общественной палате выяснилось, что у многих отечественных этномузыкантов нет каких-то элементарных вещей — записей, аранжировок, портфолио. "Они энтузиасты и не могут до конца монетизировать свое творчество, потому что нет соответствующей индустрии", — объяснила Лянге.В Общественной палате сегодня обсудят такие вопросы, как "отмена гастролей этноколлективов", "отсутствие консолидированного сообщества независимых фольклорных исполнителей", "выработка предложений по поддержке этномузыкантов в России в условиях санкционного давления".Участвуют члены ОП РФ, творческие этноколлективы, продюсеры и исполнители.В финал проекта ЭтноLife вышли семь команд, шесть из них определило экспертное жюри. Это такие коллективы, как GURUDE (Хакасия), Vetkafolk (Москва), СайлыкО (Тыва), ILMU (Карелия), "Иное-иное" (Дагестан) и Вероника Ушолик (Чукотка). Еще одну группу выбрали путем интернет-голосования — "Джангар". Но по техническим причинам команда не сможет принять участие в финале. Ее заменит команда "Дара Яра", занявшая второе место.Всего было подано 100 заявок. "Есть у нас такое представление об этнических коллективах, что это балалайки и кокошники. Но это не так. В современной этнике представлены все актуальные стили — и джаз, и электроника, и поп-музыка. И они опираются на музыкальную традицию народов России", — подытожила Лянге.

https://ria.ru/20220725/orkestr-1804783603.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, общественная палата рф, фольклор, президентский фонд культурных инициатив, чукотка, республика дагестан, республика карелия, республика тыва