https://ria.ru/20220802/etnolife-1806446497.html
В Москве стартует музыкальный проект ЭтноLife
В Москве стартует музыкальный проект ЭтноLife - РИА Новости, 02.08.2022
В Москве стартует музыкальный проект ЭтноLife
В Общественной палате в 10.00 состоится старт всероссийского музыкального проекта ЭтноLife. Здесь обсудят механизмы поддержки этномузыкантов в условиях... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:01
2022-08-02T07:01
2022-08-02T07:01
культура
новости культуры
музыка
общественная палата рф
фольклор
президентский фонд культурных инициатив
чукотка
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Общественной палате в 10.00 состоится старт всероссийского музыкального проекта ЭтноLife. Здесь обсудят механизмы поддержки этномузыкантов в условиях санкционного давления.По ее словам, "не существовало системы, которая помогала бы современным этномузыкантам у нас в стране комфортно себя чувствовать". И эту систему решили создать при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общественной палаты РФ, как главного органа гражданского общества страны. Так и появился проект ЭтноLife — звук Евразии."Его суть — помочь этномузыкантам перезагрузиться, представить широкой публике в России, что у нас есть такие талантливые ребята, которых, к сожалению, до этого момента слушала в основном зарубежная публика", — уточнила Маргарита Лянге.Организаторы проекта столкнулись с тем, что даже промоутеры и продюсеры этномузыкантов были не из России.В ходе дискуссии в Общественной палате выяснилось, что у многих отечественных этномузыкантов нет каких-то элементарных вещей — записей, аранжировок, портфолио. "Они энтузиасты и не могут до конца монетизировать свое творчество, потому что нет соответствующей индустрии", — объяснила Лянге.В Общественной палате сегодня обсудят такие вопросы, как "отмена гастролей этноколлективов", "отсутствие консолидированного сообщества независимых фольклорных исполнителей", "выработка предложений по поддержке этномузыкантов в России в условиях санкционного давления".Участвуют члены ОП РФ, творческие этноколлективы, продюсеры и исполнители.В финал проекта ЭтноLife вышли семь команд, шесть из них определило экспертное жюри. Это такие коллективы, как GURUDE (Хакасия), Vetkafolk (Москва), СайлыкО (Тыва), ILMU (Карелия), "Иное-иное" (Дагестан) и Вероника Ушолик (Чукотка). Еще одну группу выбрали путем интернет-голосования — "Джангар". Но по техническим причинам команда не сможет принять участие в финале. Ее заменит команда "Дара Яра", занявшая второе место.Всего было подано 100 заявок. "Есть у нас такое представление об этнических коллективах, что это балалайки и кокошники. Но это не так. В современной этнике представлены все актуальные стили — и джаз, и электроника, и поп-музыка. И они опираются на музыкальную традицию народов России", — подытожила Лянге.
https://ria.ru/20220725/orkestr-1804783603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, общественная палата рф, фольклор, президентский фонд культурных инициатив, чукотка, республика дагестан, республика карелия, республика тыва
В Москве стартует музыкальный проект ЭтноLife
В Общественной палате состоится старт всероссийского музыкального проекта ЭтноLife
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
В Общественной палате в 10.00 состоится
старт всероссийского музыкального проекта ЭтноLife. Здесь обсудят механизмы поддержки этномузыкантов в условиях санкционного давления.
"Еще ранней весной, когда стали вводить санкции, мы провели встречу, на которой попытались разобраться, как поддержать этномузыкантов. Ведь они творили здесь, а существовали за счет гастролей за рубежом", — рассказала РИА Новости инициатор проекта Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии ОП РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики.
По ее словам, "не существовало системы, которая помогала бы современным этномузыкантам у нас в стране комфортно себя чувствовать". И эту систему решили создать при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общественной палаты РФ, как главного органа гражданского общества страны. Так и появился проект ЭтноLife — звук Евразии.
"Его суть — помочь этномузыкантам перезагрузиться, представить широкой публике в России, что у нас есть такие талантливые ребята, которых, к сожалению, до этого момента слушала в основном зарубежная публика", — уточнила Маргарита Лянге.
Организаторы проекта столкнулись с тем, что даже промоутеры и продюсеры этномузыкантов были не из России.
"Я спрашивала участников разных групп: "Почему вы тогда не уедете?" Они отвечали: "А мы там творить не можем. Мы там зарабатываем, а здесь нам дышится и творится", — говорит Лянге.
В ходе дискуссии в Общественной палате выяснилось, что у многих отечественных этномузыкантов нет каких-то элементарных вещей — записей, аранжировок, портфолио. "Они энтузиасты и не могут до конца монетизировать свое творчество, потому что нет соответствующей индустрии", — объяснила Лянге.
В Общественной палате сегодня обсудят такие вопросы, как "отмена гастролей этноколлективов", "отсутствие консолидированного сообщества независимых фольклорных исполнителей", "выработка предложений по поддержке этномузыкантов в России в условиях санкционного давления".
Участвуют члены ОП РФ, творческие этноколлективы, продюсеры и исполнители.
В финал проекта ЭтноLife вышли семь команд, шесть из них определило экспертное жюри. Это такие коллективы, как GURUDE (Хакасия), Vetkafolk (Москва), СайлыкО (Тыва), ILMU (Карелия), "Иное-иное" (Дагестан) и Вероника Ушолик (Чукотка). Еще одну группу выбрали путем интернет-голосования — "Джангар". Но по техническим причинам команда не сможет принять участие в финале. Ее заменит команда "Дара Яра", занявшая второе место.
Всего было подано 100 заявок.
"Есть у нас такое представление об этнических коллективах, что это балалайки и кокошники. Но это не так. В современной этнике представлены все актуальные стили — и джаз, и электроника, и поп-музыка. И они опираются на музыкальную традицию народов России", — подытожила Лянге.