https://ria.ru/20220802/enot-1806619105.html

В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома

В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома - РИА Новости, 02.08.2022

В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома

Енот, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области, был спасен и передан волонтерам, сообщил директор Центра гражданской защиты города... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:22

2022-08-02T12:22

2022-08-02T12:25

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тольятти

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САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Енот, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области, был спасен и передан волонтерам, сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев."Отработали вызов по эвакуации упитанного енота, который застрял в решетке подвала дома номер 14 на улице Фрунзе. Каким образом енот оказался во дворе жилого дома, остается загадкой", - написал Дербенев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что после поимки животное передали представителям приюта "Малютка". Волонтеры, в свою очередь, сообщили, что хозяева енота найдены и животное вернулось домой.

https://ria.ru/20220711/enot-1801633524.html

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, еноты, тольятти