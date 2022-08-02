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В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома
В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома - РИА Новости, 02.08.2022
В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома
Енот, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области, был спасен и передан волонтерам, сообщил директор Центра гражданской защиты города... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:22
2022-08-02T12:22
2022-08-02T12:25
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общество
еноты
тольятти
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САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Енот, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области, был спасен и передан волонтерам, сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев."Отработали вызов по эвакуации упитанного енота, который застрял в решетке подвала дома номер 14 на улице Фрунзе. Каким образом енот оказался во дворе жилого дома, остается загадкой", - написал Дербенев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что после поимки животное передали представителям приюта "Малютка". Волонтеры, в свою очередь, сообщили, что хозяева енота найдены и животное вернулось домой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, еноты, тольятти
12:22 02.08.2022 (обновлено: 12:25 02.08.2022)
В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома
В Тольятти спасли и передали волонтерам енота, застрявшего в решетке подвала дома