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В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома - РИА Новости, 02.08.2022
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В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома
В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома - РИА Новости, 02.08.2022
В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома
Енот, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области, был спасен и передан волонтерам, сообщил директор Центра гражданской защиты города... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:22
2022-08-02T12:25
хорошие новости
общество
еноты
тольятти
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САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Енот, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области, был спасен и передан волонтерам, сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев."Отработали вызов по эвакуации упитанного енота, который застрял в решетке подвала дома номер 14 на улице Фрунзе. Каким образом енот оказался во дворе жилого дома, остается загадкой", - написал Дербенев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что после поимки животное передали представителям приюта "Малютка". Волонтеры, в свою очередь, сообщили, что хозяева енота найдены и животное вернулось домой.
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общество, еноты, тольятти
12:22 02.08.2022 (обновлено: 12:25 02.08.2022)
 
В Тольятти спасли упитанного енота, застрявшего в решетке подвала дома

В Тольятти спасли и передали волонтерам енота, застрявшего в решетке подвала дома

© Фото : Андрей Дербенев/ВконтактеЭвакуация енота, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области
Эвакуация енота, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Андрей Дербенев/Вконтакте
Эвакуация енота, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Енот, который застрял в решетке подвала дома в Тольятти Самарской области, был спасен и передан волонтерам, сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев.
"Отработали вызов по эвакуации упитанного енота, который застрял в решетке подвала дома номер 14 на улице Фрунзе. Каким образом енот оказался во дворе жилого дома, остается загадкой", - написал Дербенев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что после поимки животное передали представителям приюта "Малютка". Волонтеры, в свою очередь, сообщили, что хозяева енота найдены и животное вернулось домой.
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