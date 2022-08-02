20:53 02.08.2022 (обновлено: 22:33 02.08.2022)
Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL
Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила россиянам регистрацию на экзамен, показала проверка корпоративного сайта.
"В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос", — говорится на сайте организации при попытке зарегистрировать аккаунт с местом жительства в России.
Скриншот регистрации аккаунта на экзамен TOEFL на сайте ETS
Скриншот регистрации аккаунта на экзамен TOEFL на сайте ETS
В ETS пока не ответили на запрос РИА Новости.
OFAC — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций.
TOEFL — экзамен на уровень владения английским языком, который нужен для поступления в зарубежные вузы, а также для приема на работу в англоязычных странах.
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