https://ria.ru/20220802/ekzamen-1806793087.html

Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL

Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL - РИА Новости, 02.08.2022

Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL

Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила россиянам регистрацию на экзамен, показала проверка... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:53

2022-08-02T20:53

2022-08-02T22:33

общество

россия

санкции в отношении россии

министерство финансов сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила россиянам регистрацию на экзамен, показала проверка корпоративного сайта.В ETS пока не ответили на запрос РИА Новости.OFAC — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций.TOEFL — экзамен на уровень владения английским языком, который нужен для поступления в зарубежные вузы, а также для приема на работу в англоязычных странах.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806776418.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, сша