https://ria.ru/20220802/efimov-1806690203.html

Умер экс-глава Госкомитета СССР по печати, ветеран АПН Николай Ефимов

Умер экс-глава Госкомитета СССР по печати, ветеран АПН Николай Ефимов - РИА Новости, 02.08.2022

Умер экс-глава Госкомитета СССР по печати, ветеран АПН Николай Ефимов

Экс-председатель Государственного комитета СССР по печати, ветеран Агентства печати "Новости" Николай Ефимов умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости декан... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:10

2022-08-02T15:10

2022-08-02T16:23

общество

ссср

россия

агентство печати "новости"

совинформбюро

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-председатель Государственного комитета СССР по печати, ветеран Агентства печати "Новости" Николай Ефимов умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков."Умер он сегодня в ЦКБ. Ему 89 лет было. <…> Я не знаю конкретно, были ли какие-то болезни, но 89 лет, сами понимаете", — добавил собеседник агентства.По его словам, Ефимов был профессионалом высочайшего класса.В Агентстве печати "Новости" Ефимов прошел путь до директора издательства, в годы перестройки возглавил Государственный комитет СССР по печати, а в 1990 году стал главным редактором "Известий".Сам Ефимов полтора года назад в беседе с РИА Новости делился воспоминаниями о том, как пришел в Совинформбюро в 1956 году. Он рассказывал, что тогда "на всех парах восстанавливали страну", что он видел города, от которых мало что осталось, и их главной задачей было не допустить повторения войны, сделать мощной родную державу, чтобы не было соблазна у противников, которые имели ядерную дубинку, ею размахивать и что-то диктовать.В период работы в английском отделе АПН Николаю Ивановичу на глаза попалась книга воспоминаний маршала Василия Чуйкова, посвященная периоду 1942-1943 годов, вплоть до Сталинградской битвы. Было решено напечатать о ней статью, и тогда никто не мог предсказать последовавшую за материалом бурную реакцию английских читателей. Часть ответных писем даже опубликовали в журнале "Огонек".В 1942 году Уинстон Черчилль, выступая перед командующими, заявил: "Я хотел бы видеть Гитлера в гробу, а Красную Армию — на операционном столе". Перед правящими кругами Запада, как вспоминал журналист, стояла задача: все добрые чувства к Советскому Союзу изничтожить, историю начали умалчивать, а со временем — и вовсе переписывать, и люди, которые работали в Совинформбюро, это прекрасно видели.Он констатировал, что "современное агентство изменилось" и ушло далеко вперед с технической точки зрения.

https://ria.ru/20210221/apn-1598467061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ссср, россия, агентство печати "новости", совинформбюро