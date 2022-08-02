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Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам - РИА Новости, 02.08.2022
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Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам - РИА Новости, 02.08.2022
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Финляндия не будет изменять ширину железнодорожной колеи, заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций в ответ на предложение Еврокомиссии перейти на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:24
2022-08-02T18:33
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 авг — РИА Новости. Финляндия не будет изменять ширину железнодорожной колеи, заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций в ответ на предложение Еврокомиссии перейти на европейский стандарт.Европейская ширина колеи составляет 1435 миллиметров. Железнодорожные пути в Финляндии шире европейских — 1524 миллиметра — это так называемая русская колея.По предложению ЕК, все без исключений новые железнодорожные линии в Финляндии должны строиться по европейскому стандарту, а также необходимо составить план перестройки существующей сети, кроме тех участков сети, где это не оправдано экономически.В финском министерстве уточнили, что осенью предложат Евросовету свою версию развития железнодорожных сетей в рамках регламента TEN-T.
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финляндия, в мире, еврокомиссия, евросоюз, россия
16:24 02.08.2022 (обновлено: 18:33 02.08.2022)
 
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам

В Финляндии отказались переходить с русского стандарта ж/д колеи на европейский

CC BY 2.0 / Phil Richards / KarjaaЖелезнодорожная станция в Финляндии
Железнодорожная станция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
CC BY 2.0 / Phil Richards / Karjaa
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 авг — РИА Новости. Финляндия не будет изменять ширину железнодорожной колеи, заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций в ответ на предложение Еврокомиссии перейти на европейский стандарт.

"Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, и я верю, что наше мнение будет услышано в ходе дальнейшей подготовки. Совершенно очевидно, что особые обстоятельства Финляндии должны быть приняты во внимание, и наша колея должна быть сохранена. Изменение ширины колеи не является экономически выгодным. <…> В вопросах такой важности не следует принимать поспешных решений, а необходимо всесторонне оценивать последствия", — процитировали в ведомстве слова министра Тимо Харакка.

Европейская ширина колеи составляет 1435 миллиметров. Железнодорожные пути в Финляндии шире европейских — 1524 миллиметра — это так называемая русская колея.
По предложению ЕК, все без исключений новые железнодорожные линии в Финляндии должны строиться по европейскому стандарту, а также необходимо составить план перестройки существующей сети, кроме тех участков сети, где это не оправдано экономически.
В финском министерстве уточнили, что осенью предложат Евросовету свою версию развития железнодорожных сетей в рамках регламента TEN-T.
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