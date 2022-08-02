https://ria.ru/20220802/dorogi-1806714371.html

Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам

Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам - РИА Новости, 02.08.2022

Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам

Финляндия не будет изменять ширину железнодорожной колеи, заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций в ответ на предложение Еврокомиссии перейти на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:24

2022-08-02T16:24

2022-08-02T18:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 авг — РИА Новости. Финляндия не будет изменять ширину железнодорожной колеи, заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций в ответ на предложение Еврокомиссии перейти на европейский стандарт.Европейская ширина колеи составляет 1435 миллиметров. Железнодорожные пути в Финляндии шире европейских — 1524 миллиметра — это так называемая русская колея.По предложению ЕК, все без исключений новые железнодорожные линии в Финляндии должны строиться по европейскому стандарту, а также необходимо составить план перестройки существующей сети, кроме тех участков сети, где это не оправдано экономически.В финском министерстве уточнили, что осенью предложат Евросовету свою версию развития железнодорожных сетей в рамках регламента TEN-T.

https://ria.ru/20220728/nato-1805657579.html

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финляндия, в мире, еврокомиссия, евросоюз, россия