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Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806688269.html
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти - РИА Новости, 02.08.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти
Число раненных при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка мирных жителей возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:04
2022-08-02T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Число раненных при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка мирных жителей возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о трех пострадавших женщинах."По уточненным данным, кроме трех раненых женщин, по Киевскому проспекту при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ранения получили еще двое мирных жителей: мужчина 1941 года рождения и мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк (днр)
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Последствия ударов по Донецку со стороны ВСУ
Киевский район Донецка вновь под украинскими обстрелами, передает корреспондент РИА Новости. В ДНР заявили, что сегодня по району были выпущены десятки украинских снарядов "натовского" калибра 155 мм, в том числе был нанесен удар по магазину, 1 человек погиб, 3 ранены.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
15:04 02.08.2022
 
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти

В ДНР заявили, что число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Число раненных при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка мирных жителей возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее штаб сообщал о трех пострадавших женщинах.
"По уточненным данным, кроме трех раненых женщин, по Киевскому проспекту при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ранения получили еще двое мирных жителей: мужчина 1941 года рождения и мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:29Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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