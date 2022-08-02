https://ria.ru/20220802/donetsk-1806597447.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены больница и школа
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены больница и школа - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены больница и школа
Больница и школа повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:14
2022-08-02T11:14
2022-08-02T11:14
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
украина
киев
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Больница и школа повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района удару подверглись: здание амбулатории №1 больницы №8 (ул. Туманяна, 18); здание школы №67 (ул. Угольная, 33)", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Также отмечается, что в Куйбышевском районе были обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806575933.html
https://ria.ru/20220802/obstrel-1806552824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, куйбышевский район, украина, киев
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены больница и школа
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждены больница и школа