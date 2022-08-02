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Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806569873.html
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска снова обстреляли город Донецк, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:48
2022-08-02T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли город Донецк, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 07.45 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Молодежное.Ранее представительство сообщало, что украинские войска во вторник утром несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, украина
08:48 02.08.2022 (обновлено: 08:55 02.08.2022)
 
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли город Донецк, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 07.45 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Молодежное.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска во вторник утром несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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