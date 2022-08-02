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Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики, первый поезд с людьми прибыл в Кропивницкий, сообщила... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:08
2022-08-02T16:08
2022-08-02T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики, первый поезд с людьми прибыл в Кропивницкий, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. Как отмечала Верещук, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения."Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - написала Верещук в своем Telegram-канале.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал решение Киева об эвакуации уловкой. По его словам, украинские власти сначала выманят население из Донбасса, "а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую".
https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Первый поезд с вывезенными Киевом с подконтрольной территории ДНР прибыл в Кропивницкий