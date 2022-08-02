https://ria.ru/20220802/donbass-1806709335.html

Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР

Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР - РИА Новости, 02.08.2022

Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР

Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики, первый поезд с людьми прибыл в Кропивницкий, сообщила... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:08

2022-08-02T16:08

2022-08-02T16:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики, первый поезд с людьми прибыл в Кропивницкий, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. Как отмечала Верещук, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения."Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - написала Верещук в своем Telegram-канале.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал решение Киева об эвакуации уловкой. По его словам, украинские власти сначала выманят население из Донбасса, "а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую".

https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр