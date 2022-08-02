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Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html
Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой
Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой - РИА Новости, 02.08.2022
Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:10
2022-08-02T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях."Требования об "обязательной эвакуации" Украиной жителей с освобождаемых территорий - это стремление к делегитимизации готовящегося референдума", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Мирошника, нельзя исключать, что переселение жителей будет проведено насильно.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
https://ria.ru/20220801/dnr-1806488244.html
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луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:10 02.08.2022 (обновлено: 10:25 02.08.2022)
 
Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой

Представитель ЛНР Мирошник не исключил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса насильно

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредставитель ЛНР в Москве Родион Мирошник
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.
"Требования об "обязательной эвакуации" Украиной жителей с освобождаемых территорий - это стремление к делегитимизации готовящегося референдума", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Мирошника, нельзя исключать, что переселение жителей будет проведено насильно.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 17:26Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
О санкциях против России, переговорах с Украиной и защите освобожденных территорий. Интервью Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 19:18
Сергей Лавров: география спецоперации России на Украине изменилась
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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