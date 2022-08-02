https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html

Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой

Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой - РИА Новости, 02.08.2022

Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:10

2022-08-02T10:10

2022-08-02T10:25

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях."Требования об "обязательной эвакуации" Украиной жителей с освобождаемых территорий - это стремление к делегитимизации готовящегося референдума", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Мирошника, нельзя исключать, что переселение жителей будет проведено насильно.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.

https://ria.ru/20220801/dnr-1806488244.html

https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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