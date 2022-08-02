https://ria.ru/20220802/dollar-1806553305.html

Эксперт назвал фактор, который придаст доллару сил для нового рывка

Эксперт назвал фактор, который придаст доллару сил для нового рывка - РИА Новости, 02.08.2022

Эксперт назвал фактор, который придаст доллару сил для нового рывка

Несмотря на некоторое укрепление рубля, вернуться к июньским уровням в район 50 за доллар ему так и не удалось. Когда это произойдет и какие факторы смогут... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T01:15

2022-08-02T01:15

2022-08-02T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

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доллар

рубль

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Несмотря на некоторое укрепление рубля, вернуться к июньским уровням в район 50 за доллар ему так и не удалось. Когда это произойдет и какие факторы смогут удержать рубль от укрепления, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Михаил Шульгин.Это произошло благодаря налоговому периоду, который завершился на прошлой неделе. Против рубля сыграло увеличение объемов параллельного импорта и ожидание новостей о новом бюджетном правиле, а также информация о допуске к торгам на Мосбирже нерезидентов из дружественных стран, добавил собеседник агентства.В этой ситуации для дальнейшего ослабления рубля важно к концу недели закрепиться выше отметки в 60 за доллар, однако достичь 65 за доллар маловероятно, прогнозирует Шульгин.

https://ria.ru/20220727/dollar-1805213956.html

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экономика, сша, московская биржа, доллар, рубль