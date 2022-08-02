Рейтинг@Mail.ru
Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150% - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/dokhod-1806553786.html
Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150%
Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150% - РИА Новости, 02.08.2022
Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150%
Банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, а Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий вот-вот могут оказаться под санкциями. Куда лучше вложить свои РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:15
2022-08-02T02:15
экономика
россия
открытие холдинг
акции
виталий исаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143592/50/1435925001_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3a3f42526eb41f769aa2f2e2a1e60467.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, а Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий вот-вот могут оказаться под санкциями. Куда лучше вложить свои деньги, чтобы получить серьезный доход, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.Он советует обратить внимание на российский рынок акций, который сейчас находится на минимумах. В ситуации так называемого “обратного пузыря” большинство бумаг стоят крайне дешево, зато обещают отличный финансовый результат.По его мнению, интересные идеи можно найти в большинстве отраслей — нефтегаз, финансы, IT и т.п. Под вопросом пока лишь сектор металлургии, хотя котировки уже значительно снизились. Возможности инвестировать в валюты дружественных стран также будут расширяться, но работа с этим видом активов для любителя слишком сложна.
https://ria.ru/20220728/valyuty-1805467567.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143592/50/1435925001_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7c80df82b61e8b6985d2dd1e004d630e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, открытие холдинг, акции, виталий исаков
02:15 02.08.2022
 
Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150%

Эксперт Исаков заявил о возможности 150-процентной доходности российского рынка акций

© Fotolia / Tomasz ZajdaМужчина убирает кошелек
Мужчина убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Fotolia / Tomasz Zajda
Мужчина убирает кошелек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, а Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий вот-вот могут оказаться под санкциями. Куда лучше вложить свои деньги, чтобы получить серьезный доход, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.
Он советует обратить внимание на российский рынок акций, который сейчас находится на минимумах. В ситуации так называемого “обратного пузыря” большинство бумаг стоят крайне дешево, зато обещают отличный финансовый результат.
“Когда продаст последний паникер — и мы, скорее всего, это уже увидели — рынок будет восстанавливаться без драйверов и предпосылок. Когда драйверы появятся, акции будут стоить гораздо, дороже. Возврат к средним историческим уровням оценки может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50 процентов годовых на горизонте трех лет”, — уверен Исаков.
По его мнению, интересные идеи можно найти в большинстве отраслей — нефтегаз, финансы, IT и т.п. Под вопросом пока лишь сектор металлургии, хотя котировки уже значительно снизились. Возможности инвестировать в валюты дружественных стран также будут расширяться, но работа с этим видом активов для любителя слишком сложна.
Мужчина заходит в пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 02:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать
 
ЭкономикаРоссияОткрытие ХолдингАкцииВиталий Исаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала