Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150%
Эксперт Исаков заявил о возможности 150-процентной доходности российского рынка акций
Мужчина убирает кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, а Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий вот-вот могут оказаться под санкциями. Куда лучше вложить свои деньги, чтобы получить серьезный доход, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.
Он советует обратить внимание на российский рынок акций, который сейчас находится на минимумах. В ситуации так называемого “обратного пузыря” большинство бумаг стоят крайне дешево, зато обещают отличный финансовый результат.
“Когда продаст последний паникер — и мы, скорее всего, это уже увидели — рынок будет восстанавливаться без драйверов и предпосылок. Когда драйверы появятся, акции будут стоить гораздо, дороже. Возврат к средним историческим уровням оценки может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50 процентов годовых на горизонте трех лет”, — уверен Исаков.
По его мнению, интересные идеи можно найти в большинстве отраслей — нефтегаз, финансы, IT и т.п. Под вопросом пока лишь сектор металлургии, хотя котировки уже значительно снизились. Возможности инвестировать в валюты дружественных стран также будут расширяться, но работа с этим видом активов для любителя слишком сложна.