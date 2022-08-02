https://ria.ru/20220802/dokhod-1806553786.html

Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150%

Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150% - РИА Новости, 02.08.2022

Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150%

Банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, а Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий вот-вот могут оказаться под санкциями. Куда лучше вложить свои РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:15

2022-08-02T02:15

2022-08-02T02:15

экономика

россия

открытие холдинг

акции

виталий исаков

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, а Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий вот-вот могут оказаться под санкциями. Куда лучше вложить свои деньги, чтобы получить серьезный доход, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.Он советует обратить внимание на российский рынок акций, который сейчас находится на минимумах. В ситуации так называемого “обратного пузыря” большинство бумаг стоят крайне дешево, зато обещают отличный финансовый результат.По его мнению, интересные идеи можно найти в большинстве отраслей — нефтегаз, финансы, IT и т.п. Под вопросом пока лишь сектор металлургии, хотя котировки уже значительно снизились. Возможности инвестировать в валюты дружественных стран также будут расширяться, но работа с этим видом активов для любителя слишком сложна.

https://ria.ru/20220728/valyuty-1805467567.html

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экономика, россия, открытие холдинг, акции, виталий исаков