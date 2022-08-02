https://ria.ru/20220802/deripaska-1806570418.html

Суд обязал краснодарские власти продать Дерипаске 216 гектаров земли

Суд обязал краснодарские власти продать Дерипаске 216 гектаров земли - РИА Новости, 02.08.2022

Суд обязал краснодарские власти продать Дерипаске 216 гектаров земли

Арбитражный суд Краснодарского края установил стоимость продажи бизнесмену Олегу Дерипаске земельного участка сельхозназначения площадью около 216 гектаров - в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:58

2022-08-02T08:58

2022-08-02T08:58

олег дерипаска

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края установил стоимость продажи бизнесмену Олегу Дерипаске земельного участка сельхозназначения площадью около 216 гектаров - в размере около 14 миллионов рублей, сам бизнесмен хотел купить эту землю примерно за 7 миллионов, следует из опубликованного решения суда.Дерипаска, имеющий статус индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, с 2007 года арендовал этот земельный участок в Усть-Лабинском районе, находившийся в краевой собственности. В 2018 году бизнесмен обратился с заявлением о передаче земли ему в собственность.Согласно нормам Земельного кодекса, предприниматель или юрлицо, арендующие землю сельхозназначения не менее трех лет, имеют право получить ее в собственность без торгов, если не было выявлено нарушений земельного законодательства. Но краевой департамент имущества в марте 2019 года отказался продавать участок Дерипаске, сославшись на то, что на нем возведены хозяйственные постройки (теплицы), а закон предусматривает такое основание для отказа, как наличие на участке зданий и других капитальных сооружений, находящихся в частной собственности.Дерипаска оспорил отказ властей, и суды трех инстанций в 2020 году признали его незаконным. Они установили, что расположенные на участке теплицы, девять сараев, хозпостройка и деревянный каркас не являются капитальными. Суды обязали ответчика в течение месяца со дня вступления судебного акта в силу направить бизнесмену проект договора купли-продажи земли.Требование истца в том деле было отклонено только в отношении установления цены участка в размере 60% кадастровой стоимости - около 21 миллиона рублей. Суды указали, что не имеют права вторгаться в исключительную компетенцию органов исполнительной власти. А ставка 60% применяется при аренде земли в течение девяти лет.При заключении договора купли-продажи у продавца и покупателя возникли разногласия по поводу цены, которые Дерипаска попросил разрешить суд в своем новом иске. По расчетам истца, цена земли должна быть около 7 миллионов рублей. Суд, однако, согласился с департаментом имущественных отношений, заявившим, что цена земли при аренде в течение 12 лет составляет 40% от кадастровой стоимости на момент подачи заявления о выкупе. Суд отклонил требование Дерипаски об обращении решения к немедленному исполнению, не усмотрев для этого необходимых оснований.

https://rsport.ria.ru/20220711/sud-1801693028.html

https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

олег дерипаска, краснодарский край, экономика