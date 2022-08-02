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МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД" - РИА Новости, 02.08.2022
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МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД"
МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД" - РИА Новости, 02.08.2022
МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД"
В сервис "Витрина данных ГИБДД" планируют добавить новые сведения, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:58
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В сервис "Витрина данных ГИБДД" планируют добавить новые сведения, сообщили РИА Новости в МВД.Этот информационный ресурс содержит информацию о транспортных средствах, необходимую автомобилистам, компаниям, владеющим автопарком, представителям власти и заинтересованных структур.Когда именно новые сведения появятся в сервисе, не уточняется. "Витрина данных ГИБДД" заработала 1 июля этого года.Получать информацию из реестра транспортных средств граждане могут в личном кабинете на портале госуслуг.
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
02:58 02.08.2022 (обновлено: 10:23 02.08.2022)
 
МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД"

Сведения о правах и диагностических картах автомобилей появятся на "Витрине данных ГИБДД"

© РИА Новости / Нина ЗотинаАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В сервис "Витрина данных ГИБДД" планируют добавить новые сведения, сообщили РИА Новости в МВД.
Этот информационный ресурс содержит информацию о транспортных средствах, необходимую автомобилистам, компаниям, владеющим автопарком, представителям власти и заинтересованных структур.

"В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на "Витрине" массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Когда именно новые сведения появятся в сервисе, не уточняется. "Витрина данных ГИБДД" заработала 1 июля этого года.
Получать информацию из реестра транспортных средств граждане могут в личном кабинете на портале госуслуг.
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