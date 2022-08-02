https://ria.ru/20220802/dannye-1806558485.html

МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД"

МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД" - РИА Новости, 02.08.2022

МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД"

В сервис "Витрина данных ГИБДД" планируют добавить новые сведения, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:58

2022-08-02T02:58

2022-08-02T10:23

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В сервис "Витрина данных ГИБДД" планируют добавить новые сведения, сообщили РИА Новости в МВД.Этот информационный ресурс содержит информацию о транспортных средствах, необходимую автомобилистам, компаниям, владеющим автопарком, представителям власти и заинтересованных структур.Когда именно новые сведения появятся в сервисе, не уточняется. "Витрина данных ГИБДД" заработала 1 июля этого года.Получать информацию из реестра транспортных средств граждане могут в личном кабинете на портале госуслуг.

https://ria.ru/20220730/avto-1806009769.html

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общество, авто, россия, гибдд мвд рф