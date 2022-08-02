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"Союзнапитки" предсказал сокращение производства воды в бутылках и соков - РИА Новости, 02.08.2022
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"Союзнапитки" предсказал сокращение производства воды в бутылках и соков
"Союзнапитки" предсказал сокращение производства воды в бутылках и соков - РИА Новости, 02.08.2022
"Союзнапитки" предсказал сокращение производства воды в бутылках и соков
Объем производства в РФ соков и упакованной воды по итогам 2022 года может сократиться минимум на 10%, но в ближайшие 2-3 года выпуск вод может восстановиться... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:13
2022-08-02T13:49
экономика
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Объем производства в РФ соков и упакованной воды по итогам 2022 года может сократиться минимум на 10%, но в ближайшие 2-3 года выпуск вод может восстановиться до роста на 10-15% за год, сообщил журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков."Исходя из предыдущих кризисов, глубина падения может составлять как минимум 10%. Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы можем выйти на темпы роста двузначные, 10-15%", - считает Новиков. По его словам, рынок соков в плане восстановления объемов выпуска "более консервативен", тогда как производство безалкогольных вод может восстановить утраченные объемы "за два-три года".По оценке союза, в 2021 году в РФ было произведено 8,5 миллиарда литров упакованной воды, 7 миллиардов литров безалкогольных напитков и около 2,5 миллиарда литров соков; еще порядка 300 миллионов литров пришлось на растительные напитки. В текущем году, по словам Новикова, уже заметно отставание темпов производства в сравнении с прошлым годом, что связано как с классическим снижением активности потребителей ввиду снижения доходов, так и с особенностями самого производства и трудностями, с которыми приходилось сталкиваться."Если мы не сможем привезти какие-то ингредиенты, не сможем купить какое-то сырье, то мы по объективным причинам не сможем произвести этот объем, даже если будет обеспеченный спрос. Глубина падения (выпуска) будет зависеть от того, насколько быстро производитель адаптируется к этим условиям", - считает он. Что касается импорта этой продукции, то он составляет всего 2-4%, его доля вряд ли будет сильно расти, добавляет эксперт.Отвечая на вопрос, появляются ли в России новые бренды на фоне сложившейся ситуации, Новиков заметил, что они появляются всегда вне зависимости от обстоятельств, а вопрос, можно ли назвать их полноценными аналогами продуктов, которые ушли - в области решения компетентных органов."У нас в целом количество брендов, которое каждый год выводится на рынок, более-менее стабильное. Просто в этом году ряд отечественных игроков более активно включились в PR-пространство. Это связано в том числе с ограничениями на маркетинг и рекламу крупнейших мировых брендов. Это не только в нашей индустрии, во всех секторах это происходит", - отметил он.
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экономика, россия
09:13 02.08.2022 (обновлено: 13:49 02.08.2022)
 
"Союзнапитки" предсказал сокращение производства воды в бутылках и соков

"Союзнапитки": производство воды в бутылках и соков в 2022-м может упасть на 10 процентов

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЦех розлива минеральной воды
Цех розлива минеральной воды - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Цех розлива минеральной воды. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Объем производства в РФ соков и упакованной воды по итогам 2022 года может сократиться минимум на 10%, но в ближайшие 2-3 года выпуск вод может восстановиться до роста на 10-15% за год, сообщил журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.
"Исходя из предыдущих кризисов, глубина падения может составлять как минимум 10%. Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы можем выйти на темпы роста двузначные, 10-15%", - считает Новиков. По его словам, рынок соков в плане восстановления объемов выпуска "более консервативен", тогда как производство безалкогольных вод может восстановить утраченные объемы "за два-три года".
По оценке союза, в 2021 году в РФ было произведено 8,5 миллиарда литров упакованной воды, 7 миллиардов литров безалкогольных напитков и около 2,5 миллиарда литров соков; еще порядка 300 миллионов литров пришлось на растительные напитки. В текущем году, по словам Новикова, уже заметно отставание темпов производства в сравнении с прошлым годом, что связано как с классическим снижением активности потребителей ввиду снижения доходов, так и с особенностями самого производства и трудностями, с которыми приходилось сталкиваться.
"Если мы не сможем привезти какие-то ингредиенты, не сможем купить какое-то сырье, то мы по объективным причинам не сможем произвести этот объем, даже если будет обеспеченный спрос. Глубина падения (выпуска) будет зависеть от того, насколько быстро производитель адаптируется к этим условиям", - считает он. Что касается импорта этой продукции, то он составляет всего 2-4%, его доля вряд ли будет сильно расти, добавляет эксперт.
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Отвечая на вопрос, появляются ли в России новые бренды на фоне сложившейся ситуации, Новиков заметил, что они появляются всегда вне зависимости от обстоятельств, а вопрос, можно ли назвать их полноценными аналогами продуктов, которые ушли - в области решения компетентных органов.
"У нас в целом количество брендов, которое каждый год выводится на рынок, более-менее стабильное. Просто в этом году ряд отечественных игроков более активно включились в PR-пространство. Это связано в том числе с ограничениями на маркетинг и рекламу крупнейших мировых брендов. Это не только в нашей индустрии, во всех секторах это происходит", - отметил он.
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