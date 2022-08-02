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УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии - РИА Новости, 02.08.2022
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УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии
УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии - РИА Новости, 02.08.2022
УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии
Управление ФСИН по Вологодской области во вторник опровергло слухи о бунте, якобы начавшемся в одной из колоний региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:41
2022-08-02T11:41
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Управление ФСИН по Вологодской области во вторник опровергло слухи о бунте, якобы начавшемся в одной из колоний региона.Соответствующие сообщения начали распространяться сегодня в некоторых Telegram-каналах: якобы в одной из колоний Вологодской области начался бунт, а экстренные службы подняты по тревоге."Все колонии Вологодской области работают в штатном режиме. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано", - заявили РИА Новости на это в пресс-службе УФСИН.
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происшествия, вологодская область
11:41 02.08.2022
 
УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии

УФСИН опровергло сообщения некоторых Telegram-каналов о бунте в вологодской колонии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Исправительная колония общего режима . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Управление ФСИН по Вологодской области во вторник опровергло слухи о бунте, якобы начавшемся в одной из колоний региона.
Соответствующие сообщения начали распространяться сегодня в некоторых Telegram-каналах: якобы в одной из колоний Вологодской области начался бунт, а экстренные службы подняты по тревоге.
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"Все колонии Вологодской области работают в штатном режиме. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано", - заявили РИА Новости на это в пресс-службе УФСИН.
 
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