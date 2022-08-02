https://ria.ru/20220802/bunt-1806604195.html

УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии

УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии - РИА Новости, 02.08.2022

УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии

Управление ФСИН по Вологодской области во вторник опровергло слухи о бунте, якобы начавшемся в одной из колоний региона. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:41

2022-08-02T11:41

2022-08-02T11:41

происшествия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Управление ФСИН по Вологодской области во вторник опровергло слухи о бунте, якобы начавшемся в одной из колоний региона.Соответствующие сообщения начали распространяться сегодня в некоторых Telegram-каналах: якобы в одной из колоний Вологодской области начался бунт, а экстренные службы подняты по тревоге."Все колонии Вологодской области работают в штатном режиме. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано", - заявили РИА Новости на это в пресс-службе УФСИН.

https://ria.ru/20220801/prigovor-1806497611.html

вологодская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вологодская область