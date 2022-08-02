https://ria.ru/20220802/bunt-1806604195.html
УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии
УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии - РИА Новости, 02.08.2022
УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии
Управление ФСИН по Вологодской области во вторник опровергло слухи о бунте, якобы начавшемся в одной из колоний региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:41
2022-08-02T11:41
2022-08-02T11:41
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Управление ФСИН по Вологодской области во вторник опровергло слухи о бунте, якобы начавшемся в одной из колоний региона.Соответствующие сообщения начали распространяться сегодня в некоторых Telegram-каналах: якобы в одной из колоний Вологодской области начался бунт, а экстренные службы подняты по тревоге."Все колонии Вологодской области работают в штатном режиме. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано", - заявили РИА Новости на это в пресс-службе УФСИН.
https://ria.ru/20220801/prigovor-1806497611.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область
УФСИН опровергло слухи о бунте в вологодской колонии
УФСИН опровергло сообщения некоторых Telegram-каналов о бунте в вологодской колонии