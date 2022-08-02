https://ria.ru/20220802/borovik-1806436233.html

Анатолий Боровик: в Камбодже ждут представителей российского бизнеса

Анатолий Боровик: в Камбодже ждут представителей российского бизнеса - РИА Новости, 02.08.2022

Анатолий Боровик: в Камбодже ждут представителей российского бизнеса

В Камбодже с пониманием относятся к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес из-за санкций и хотят расширять коммерческие связи с Россией,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:00

2022-08-02T10:00

2022-08-02T10:00

интервью

камбоджа

россия

анатолий боровик (посол россии в камбодже )

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806434749_0:356:2047:1507_1920x0_80_0_0_473d667c524080b554511e5bf92714de.jpg

В Камбодже с пониманием относятся к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес из-за санкций и хотят расширять коммерческие связи с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик. Накануне министерской встречи АСЕАН, в которой примет участие и министр иностранных дел Сергей Лавров, глава дипмиссии рассказал о перспективах сотрудничества Москвы с организацией, о том, как обстоят дела с возвращением в Камбоджу туристов из РФ, и какие компании уже готовы к совместным проектам в королевстве.– Как санкции западных стран против РФ повлияли на торгово-экономические отношения РФ и Камбоджи? Обсуждается ли вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах двух стран? Собирается ли камбоджийская сторона присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений? Если такого рода переговоры имеют место, то насколько предметно данные темы обсуждаются? Каковы перспективы таких переговоров?– К сожалению, с учетом воздействия пандемии, а также незаконных рестрикций со стороны Запада мы стали свидетелями некоторого снижения в первые четыре месяца текущего года объемов товарооборота. Тогда как по итогам 2021 года его объемы составили 239,4 миллиона долларов США, что на 21% выше показателя 2020 года.Вместе с тем, мы продолжаем развивать торгово-экономические связи. В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнерам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке.– Ранее вы рассказывали о том, что российские компании, в частности, "Мираторг" собираются выйти на камбоджийский рынок. Есть ли какие-то успехи у отечественного агрохолдинга? Приходят ли другие российские фирмы в Камбоджу? Есть ли в стране спрос на отдельные категории товаров из РФ, как, например, на российское мороженое в Китае?– Отечественные производители продолжают проявлять интерес к местному рынку. Российские компании, в том числе и "Мираторг", находятся в контакте с торговой палатой Камбоджи, идет поиск надежных партнеров. Западные рестрикции внесли некоторый разлад в привычный ход взаимодействия в хозяйственной сфере. Здесь демонстрируют понимание к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес. В случае необходимости посольство оказывает содействие в установлении контактов с камбоджийскими предпринимателями.Что касается российских экспортных товаров, то в основном они представлены машинами, оборудованием, транспортными средствами, химической продукцией и минеральным сырьем. Для нас же главным образом интерес представляют изделия из текстиля и обувь.Обоюдный интерес к дальнейшему расширению коммерческих связей и наличие значительного потенциала подтвердила первая бизнес-миссия российских компаний в королевстве в июле 2021 года. Рассчитываем на рост заинтересованности отечественных деловых кругов в продвижении нашей продукции и их активное присутствие в Камбодже.– Как повлияла пандемия на туристический поток в Камбоджу из РФ? Увеличилось ли число российских туристов после признания Камбоджей вакцины "Спутник V"?– Пандемия коронавирусной инфекции существенно снизила число российских граждан, прибывающих в Камбоджу. Вместе с тем, с декабря прошлого года наблюдаем некоторое выправление ситуации. По информации министерства туризма королевства, за январь-май 2022 года в страну прибыло 948 россиян, что на два порядка выше данных прошлого года. До начала распространения COVID-19 в 2019 году в Камбодже побывали 55,6 тысячи российских граждан.В октябре 2021 года местный минздрав одобрил экстренное применение российских прививок, среди которых "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак". Подобный подход, как и начавшееся с прошлой осени смягчение противоэпидемиологических ограничений, как раз позволил достичь некоторого роста турпотока из нашей страны. Надеемся на его увеличение до доковидного уровня.– Обсуждается ли в Камбодже вопрос строительства "Росатомом" АЭС по российскому дизайну? На какой стадии находится обсуждение? Имеются ли уже какие- либо конкретные договоренности о том, где и когда может быть начато строительство?– Россия и Камбоджа обсуждают создание в королевстве Центра ядерной науки и технологии, на базе которого можно было бы готовить профильных специалистов и сформировать среди местного населения благоприятное отношение к безопасному использованию атомной энергии. Сейчас в проработке находится соответствующая "дорожная карта". В случае появления у партнеров интереса к идее строительства АЭС, Россия готова предложить свои знания и опыт.– Планирует ли Россия на фоне нынешней международной обстановки расширять сотрудничество в рамках АСЕАН, в которой председательствует Камбоджа в этом году? Имеется ли перспектива проведения саммита глав государств РФ-АСЕАН в ближайшее время?– Наша страна традиционно придает большое значение укреплению отношений с АСЕАН по широкому спектру направлений. В 2018 году они были выведены на стратегический уровень. Продолжаем активное взаимодействие с партнерами по "десятке" в областях экономической кооперации, безопасности, здравоохранения, развития гуманитарных контактов. Текущий год посвящен теме научно-технического сотрудничества, в его рамках были проведены в режиме ВКС конференции с участием российских вузов. Его программа включает целый комплекс мероприятий в сферах медицины, экономики, образования, энергетики, использования мирного атома, которые ориентированы на продвижение в регионе российских наработок и технологий. Наше всеобъемлющее стратегическое партнерство с ассоциацией становится все более значимым фактором обеспечения безопасности и стабильности в АТР на фоне роста конфликтогенного потенциала в регионе.Полагаем важной работу по развитию связей "десятки" с ШОС и ЕАЭС. Основой для нее являются меморандумы о взаимопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН, об экономическом сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН от 2018 года, а также программа сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН до 2025 года.Камбоджа не только является координатором диалогового партнерства Россия-АСЕАН, но также и страной-председателем ассоциации в 2022 году. Предстоящие в Пномпене мероприятия министерского уровня по линии ассоциации позволят обсудить представляющие взаимный интерес вопросы дальнейшего продвижения нашего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, социально-культурной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.Что касается организации саммита Россия-АСЕАН, то подобное мероприятие состоялось в 2021 году и было приурочено к 30-летию установления двусторонних отношений. Полагаем важным обеспечить существенное содержательное наполнение встреч в верхах, поэтому будем продолжать сотрудничество с асеановцами, реализовывать крупные инициативы, результаты которых можно будет подвести на следующем саммите лидеров Россия-АСЕАН.

https://ria.ru/20220512/kambodzha-1788184317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/uroki-1797407525.html

https://ria.ru/20220730/vchtrecha-1806009081.html

камбоджа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, камбоджа, россия, анатолий боровик (посол россии в камбодже )