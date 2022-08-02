Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/bonusy-1806554554.html
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты - РИА Новости, 02.08.2022
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты
Если с ростом зарплат во многих компаний сейчас сложности, то работодатель всегда может поощрить сотрудника другим путем, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:00
2022-08-02T08:00
общество
россия
екатерина мовсесян
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576863521_0:270:3078:2001_1920x0_80_0_0_28ec994f359b29530d4bdd47ba918cba.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Если с ростом зарплат во многих компаний сейчас сложности, то работодатель всегда может поощрить сотрудника другим путем, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.В частности, можно попросить работодателя о помощи при вступлении в профессиональное объединение или ассоциацию, участии в отраслевых мероприятиях. Это может отлично помочь работнику в его реализации как профессионала. Возможна организация обучающих программ, лекций, предоставление зала для спортивных тренировок, добавила собеседница агентства.Еще вариант — по соглашению сторон предоставлять сотрудникам право полностью или частично работать удаленно, организовывать их семейный отдых или оплачивать медстраховку, заключила Мовсесян.
https://ria.ru/20220705/rabota-1800235750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576863521_436:410:2386:1873_1920x0_80_0_0_1c02dd5b2557e3be1bf49a08e5604c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина мовсесян, работа
08:00 02.08.2022
 
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты

Эксперт Мовсесян заявила о возможности договориться с начальством работать удаленно

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖенщина на удаленной работе у себя дома
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Женщина на удаленной работе у себя дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Если с ростом зарплат во многих компаний сейчас сложности, то работодатель всегда может поощрить сотрудника другим путем, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.
“Сотрудник может предложить работодателю варианты нематериальной мотивации, которые не потребуют больших финансовых затрат, но позволят поощрить человека за успехи. Ответственный работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудники личностно и профессионально росли”, — указала она.
В частности, можно попросить работодателя о помощи при вступлении в профессиональное объединение или ассоциацию, участии в отраслевых мероприятиях. Это может отлично помочь работнику в его реализации как профессионала. Возможна организация обучающих программ, лекций, предоставление зала для спортивных тренировок, добавила собеседница агентства.
Еще вариант — по соглашению сторон предоставлять сотрудникам право полностью или частично работать удаленно, организовывать их семейный отдых или оплачивать медстраховку, заключила Мовсесян.
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 03:18
Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу
 
ОбществоРоссияЕкатерина МовсесянРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала