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Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты - РИА Новости, 02.08.2022
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты
Если с ростом зарплат во многих компаний сейчас сложности, то работодатель всегда может поощрить сотрудника другим путем, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:00
2022-08-02T08:00
2022-08-02T08:00
общество
россия
екатерина мовсесян
работа
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Если с ростом зарплат во многих компаний сейчас сложности, то работодатель всегда может поощрить сотрудника другим путем, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.В частности, можно попросить работодателя о помощи при вступлении в профессиональное объединение или ассоциацию, участии в отраслевых мероприятиях. Это может отлично помочь работнику в его реализации как профессионала. Возможна организация обучающих программ, лекций, предоставление зала для спортивных тренировок, добавила собеседница агентства.Еще вариант — по соглашению сторон предоставлять сотрудникам право полностью или частично работать удаленно, организовывать их семейный отдых или оплачивать медстраховку, заключила Мовсесян.
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общество, россия, екатерина мовсесян, работа
Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты
Эксперт Мовсесян заявила о возможности договориться с начальством работать удаленно