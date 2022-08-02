https://ria.ru/20220802/bonusy-1806554554.html

Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты

Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты - РИА Новости, 02.08.2022

Эксперт назвал бонусы, которые можно попросить вместо повышения зарплаты

Если с ростом зарплат во многих компаний сейчас сложности, то работодатель всегда может поощрить сотрудника другим путем, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:00

общество

россия

екатерина мовсесян

работа

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Если с ростом зарплат во многих компаний сейчас сложности, то работодатель всегда может поощрить сотрудника другим путем, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.В частности, можно попросить работодателя о помощи при вступлении в профессиональное объединение или ассоциацию, участии в отраслевых мероприятиях. Это может отлично помочь работнику в его реализации как профессионала. Возможна организация обучающих программ, лекций, предоставление зала для спортивных тренировок, добавила собеседница агентства.Еще вариант — по соглашению сторон предоставлять сотрудникам право полностью или частично работать удаленно, организовывать их семейный отдых или оплачивать медстраховку, заключила Мовсесян.

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общество, россия, екатерина мовсесян, работа