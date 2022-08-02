Бондарчук и Тодоровский начали съемки сериала по сценарию Андреевой
Бондарчук и Тодоровский начали съемки сериала "Актрисы" по сценарию Паулины Андреевой
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"Съемки сериала "Актрисы"
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Актрисы" Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".
Это совместный проект Студии Валерия Тодоровского, "НМГ Студии" и Плюс Студии. Шоураннеры — Андреева и Алексей Киселев.
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"Съемки сериала "Актрисы"
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Съемки сериала "Актрисы"
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
На съемках сериала "Актрисы"
2 из 2
На съемках сериала "Актрисы"
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
1 из 2
Съемки сериала "Актрисы"
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
2 из 2
На съемках сериала "Актрисы"
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
Проект рассказывает о жизни актеров. Десять серий поделены на три акта, между которыми проходит три года.
В главных ролях Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Съемки проходят в Москве и Подмосковье. Одна из локаций — МХТ имени Чехова.
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
Сериал "Актрисы", совместный проект Студии Валерия Тодоровского, "НМГ Студии" и Плюс Студии
1 из 2
Сериал "Актрисы", совместный проект Студии Валерия Тодоровского, "НМГ Студии" и Плюс Студии
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
Сериал "Актрисы" о жизни актеров
2 из 2
Сериал "Актрисы" о жизни актеров
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
1 из 2
Сериал "Актрисы", совместный проект Студии Валерия Тодоровского, "НМГ Студии" и Плюс Студии
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
2 из 2
Сериал "Актрисы" о жизни актеров
© Фото : Пресс-служба канала "Кинопоиск"
"Актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере, куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее", — говорит Ходченкова.
Цифровая премьера сериала состоится в 2023 году.