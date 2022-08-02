https://ria.ru/20220802/bondarchuk-1806657700.html

Бондарчук и Тодоровский начали съемки сериала по сценарию Андреевой

Бондарчук и Тодоровский начали съемки сериала по сценарию Андреевой - РИА Новости, 02.08.2022

Бондарчук и Тодоровский начали съемки сериала по сценарию Андреевой

Стартовали съемки сериала "Актрисы" Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой, сообщает пресс-служба "Кинопоиска". РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:19

2022-08-02T15:19

2022-08-02T15:19

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паулина андреева

федор бондарчук

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москва

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Актрисы" Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".Это совместный проект Студии Валерия Тодоровского, "НМГ Студии" и Плюс Студии. Шоураннеры — Андреева и Алексей Киселев. Проект рассказывает о жизни актеров. Десять серий поделены на три акта, между которыми проходит три года.В главных ролях Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Съемки проходят в Москве и Подмосковье. Одна из локаций — МХТ имени Чехова."Актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере, куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее", — говорит Ходченкова. Цифровая премьера сериала состоится в 2023 году.

https://ria.ru/20220801/priluchnyy-1806481080.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, паулина андреева, федор бондарчук, валерий тодоровский, москва, московская область (подмосковье), национальная медиа группа , кино и сериалы, знаменитости, звезды, светлана ходченкова