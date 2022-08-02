https://ria.ru/20220802/bolgary-1806562947.html

В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан

В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан - РИА Новости, 02.08.2022

В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан

Соотношение людей с пророссийскими и проевропейскими взглядами в Болгарии примерно одинаковое, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:26

2022-08-02T06:26

2022-08-02T11:11

в мире

болгария

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782116523_0:424:2888:2048_1920x0_80_0_0_6b98d6c7d2b5dcc1e22eb1aa9f98e546.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Соотношение людей с пророссийскими и проевропейскими взглядами в Болгарии примерно одинаковое, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического агентства Alpha Research.Отмечается, что пророссийской позиции, как правило, придерживаются люди левых взглядов, "радикальные избиратели и сторонники патриотических формирований".Представители электоратов центристских и правых партий в свою очередь считают, что Болгария должна придерживаться евроатлантического курса.

https://ria.ru/20220801/bolgariya-1806461093.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, россия