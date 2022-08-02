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В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан - РИА Новости, 02.08.2022
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В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан
В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан - РИА Новости, 02.08.2022
В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан
Соотношение людей с пророссийскими и проевропейскими взглядами в Болгарии примерно одинаковое, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:26
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Соотношение людей с пророссийскими и проевропейскими взглядами в Болгарии примерно одинаковое, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического агентства Alpha Research.Отмечается, что пророссийской позиции, как правило, придерживаются люди левых взглядов, "радикальные избиратели и сторонники патриотических формирований".Представители электоратов центристских и правых партий в свою очередь считают, что Болгария должна придерживаться евроатлантического курса.
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в мире, болгария, россия
06:26 02.08.2022 (обновлено: 11:11 02.08.2022)
 
В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан

Alpha Research: среди болгар почти равное количество пророссийских и проевропейских людей

© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкУчастники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии
Участники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Христо Владев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Соотношение людей с пророссийскими и проевропейскими взглядами в Болгарии примерно одинаковое, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического агентства Alpha Research.
"Соотношение людей с проевропейской ориентацией и тех, кто поддерживает политику Кремля, почти одинаковое", — говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что пророссийской позиции, как правило, придерживаются люди левых взглядов, "радикальные избиратели и сторонники патриотических формирований".
Представители электоратов центристских и правых партий в свою очередь считают, что Болгария должна придерживаться евроатлантического курса.
Участники митинга против поставок страной оружия Украине в центре Софии - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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