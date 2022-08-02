https://ria.ru/20220802/boevik-1806657012.html
Суд заочно приговорил российского боевика "Азова"* к девяти годам колонии
Суд заочно приговорил российского боевика "Азова"* к девяти годам колонии - РИА Новости, 02.08.2022
Суд заочно приговорил российского боевика "Азова"* к девяти годам колонии
Басманный суд Москвы во вторник заочно приговорил к девяти годам гражданина России за участие в печально известном националистическом батальоне "Азов"*,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:48
2022-08-02T13:48
2022-08-02T13:48
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
басманный суд г. москвы
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно приговорил к девяти годам гражданина России за участие в печально известном националистическом батальоне "Азов"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд назначил Антону Королеву наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет", - сказали в пресс-службе. Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности" и, помимо лишения свободы, запретил три года после освобождения администрировать страницы в интернете.Как ранее сообщал СК РФ, Королев, сторонник национализма, еще в 2014 году "с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов" он связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и вступил в батальон "Азов"*. Там он, по оценке следствия, получил навыки обращения с оружием и взрывчаткой, знание военной стратегии и тактик и в 2015-2019 годах участвовал в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.По данным СК РФ, это не первый приговор российским наемникам "Азова"*, но все они заочные - осужденные скрываются от российского правосудия на Украине. Между тем сегодня же Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией. Теперь за сам факт участия в ней можно получить до 20 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html
https://ria.ru/20220630/sud-1799256242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Суд заочно приговорил российского боевика "Азова"* к девяти годам колонии
Суд заочно приговорил российского боевика "Азова"* Королева к девяти годам колонии