Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета

Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета

2022-08-02T17:09

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция задержала участника популярной британской музыкальной группы Blue Ли Райана по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как он устроил скандал на борту самолета из-за отказа принести ему алкоголь, сообщает издание Sun.По словам пассажиров рейса из Глазго в Лондон, когда бортпроводники отказались принести певцу алкоголь, он "впал в ярость", начал оскорблять экипаж и отказывался сесть на место.Из-за поведения Райана рейс был задержан на 20 минут. По прибытии в Лондон звезду задержала столичная полиция и заключила под стражу. Спустя 12 часов он был освобожден до полного расследования дела.Ли Райан – один из четырех основателей группы Blue, образованной в 2000 году. За свою карьеру группа продала около 14 миллионов копий альбомов. Среди самых популярных композиций группы – песни All Rise, One Love, а также перепевка классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word, с которой Blue возглавляла британские чарты в 2002 году.

