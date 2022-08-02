https://ria.ru/20220802/blue-1806716252.html
Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета
Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета - РИА Новости, 02.08.2022
Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета
Полиция задержала участника популярной британской музыкальной группы Blue Ли Райана по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как он устроил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:09
2022-08-02T17:09
2022-08-02T17:09
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция задержала участника популярной британской музыкальной группы Blue Ли Райана по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как он устроил скандал на борту самолета из-за отказа принести ему алкоголь, сообщает издание Sun.По словам пассажиров рейса из Глазго в Лондон, когда бортпроводники отказались принести певцу алкоголь, он "впал в ярость", начал оскорблять экипаж и отказывался сесть на место.Из-за поведения Райана рейс был задержан на 20 минут. По прибытии в Лондон звезду задержала столичная полиция и заключила под стражу. Спустя 12 часов он был освобожден до полного расследования дела.Ли Райан – один из четырех основателей группы Blue, образованной в 2000 году. За свою карьеру группа продала около 14 миллионов копий альбомов. Среди самых популярных композиций группы – песни All Rise, One Love, а также перепевка классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word, с которой Blue возглавляла британские чарты в 2002 году.
https://ria.ru/20220325/elton-1775859266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета
Солиста британской группы Blue Ли Райана задержали после скандала на борту самолета
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция задержала участника популярной британской музыкальной группы Blue Ли Райана по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как он устроил скандал на борту самолета из-за отказа принести ему алкоголь, сообщает издание Sun.
По словам пассажиров рейса из Глазго в Лондон, когда бортпроводники отказались принести певцу алкоголь, он "впал в ярость", начал оскорблять экипаж и отказывался сесть на место.
"В какой-то момент он встал и начал ходить взад и вперед по проходу, несмотря на просьбы сесть, он даже забежал за шторы бортпроводников", – приводит издание слова очевидцев.
Из-за поведения Райана рейс был задержан на 20 минут. По прибытии в Лондон звезду задержала столичная полиция и заключила под стражу. Спустя 12 часов он был освобожден до полного расследования дела.
Ли Райан – один из четырех основателей группы Blue, образованной в 2000 году. За свою карьеру группа продала около 14 миллионов копий альбомов. Среди самых популярных композиций группы – песни All Rise, One Love, а также перепевка классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word, с которой Blue возглавляла
британские чарты в 2002 году.