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Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета - РИА Новости, 02.08.2022
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Шоубиз
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Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета
Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета - РИА Новости, 02.08.2022
Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета
Полиция задержала участника популярной британской музыкальной группы Blue Ли Райана по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как он устроил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:09
2022-08-02T17:09
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция задержала участника популярной британской музыкальной группы Blue Ли Райана по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как он устроил скандал на борту самолета из-за отказа принести ему алкоголь, сообщает издание Sun.По словам пассажиров рейса из Глазго в Лондон, когда бортпроводники отказались принести певцу алкоголь, он "впал в ярость", начал оскорблять экипаж и отказывался сесть на место.Из-за поведения Райана рейс был задержан на 20 минут. По прибытии в Лондон звезду задержала столичная полиция и заключила под стражу. Спустя 12 часов он был освобожден до полного расследования дела.Ли Райан – один из четырех основателей группы Blue, образованной в 2000 году. За свою карьеру группа продала около 14 миллионов копий альбомов. Среди самых популярных композиций группы – песни All Rise, One Love, а также перепевка классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word, с которой Blue возглавляла британские чарты в 2002 году.
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знаменитости, шоу-бизнес
17:09 02.08.2022
 
Солиста британской группы Blue задержали после скандала на борту самолета

Солиста британской группы Blue Ли Райана задержали после скандала на борту самолета

© AP Photo / Frank AugsteinБританский музыкант Ли Райан
Британский музыкант Ли Райан - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция задержала участника популярной британской музыкальной группы Blue Ли Райана по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как он устроил скандал на борту самолета из-за отказа принести ему алкоголь, сообщает издание Sun.
По словам пассажиров рейса из Глазго в Лондон, когда бортпроводники отказались принести певцу алкоголь, он "впал в ярость", начал оскорблять экипаж и отказывался сесть на место.

"В какой-то момент он встал и начал ходить взад и вперед по проходу, несмотря на просьбы сесть, он даже забежал за шторы бортпроводников", – приводит издание слова очевидцев.

Из-за поведения Райана рейс был задержан на 20 минут. По прибытии в Лондон звезду задержала столичная полиция и заключила под стражу. Спустя 12 часов он был освобожден до полного расследования дела.
Ли Райан – один из четырех основателей группы Blue, образованной в 2000 году. За свою карьеру группа продала около 14 миллионов копий альбомов. Среди самых популярных композиций группы – песни All Rise, One Love, а также перепевка классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word, с которой Blue возглавляла британские чарты в 2002 году.
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