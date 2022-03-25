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Элтон Джон отмечает 75-летие. Самые красивые клипы легендарного музыканта - РИА Новости, 25.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220325/elton-1775859266.html
Элтон Джон отмечает 75-летие. Самые красивые клипы легендарного музыканта
Элтон Джон отмечает 75-летие. Самые красивые клипы легендарного музыканта - РИА Новости, 25.03.2022
Элтон Джон отмечает 75-летие. Самые красивые клипы легендарного музыканта
Несколько премий "Грэмми", "Оскар", "Золотой Глобус", первые строчки международных хит-парадов, успех в мюзиклах, фильмах и анимации, выступления на королевских РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:44
2022-03-25T12:44
шоубиз
знаменитости
элтон джон
шоу-бизнес
звезды
музыка
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Несколько премий "Грэмми", "Оскар", "Золотой Глобус", первые строчки международных хит-парадов, успех в мюзиклах, фильмах и анимации, выступления на королевских мероприятиях – сложно перечислить полный список достижений Элтона Джона в музыкальном мире. Ему исполнилось 75 лет, но он и не думает о завершении творческой карьеры. Несколько месяцев назад вышел совместный новогодний клип Элтона Джона с Эдом Шираном. Вспоминаем его и другие хиты именинника.Merry ChristmasЭд Ширан признался, что идея с записью рождественской песни принадлежала Элтону Джону. Звезды давно знакомы, поэтому маэстро как-то просто позвонил молодому коллеге и предложил выпустить совместную композицию.Исполнители говорили, что "хорошо повеселились, когда снимали ролик". На видео Ширан неловко, но самозабвенно танцует, а Элтон Джон традиционно играет на рояле.Sorry Seems To Be The Hardest WorldПевец и раньше неоднократно сотрудничал с молодыми исполнителями – чего стоит одна из самых его известных песен с группой Blue. Романтический посыл, мелодичность, мужчины в классических костюмах, лаконичное черно-белое оформление клипа – это видео многие пользователи Сети готовы пересматривать до сих пор.Оригинальная версия была написана еще в 1975 году. Автор многих песен Элтона Берни Топин рассказывал, что как-то Джон наиграл мелодию на рояле, и слова композиции сами собой возникли у него в голове. Обычно события происходили в обратном порядке: сперва писался текст, а затем придумывалась мелодия.В оригинальном варианте песня звучит медленнее и пронзительнее. Первоначальное видео выдержано в еще более строгих тонах: исполнитель играет на рояле без ярких очков, которые впоследствии станут главной фишкой его образа.Original SinМногие клипы Джона похожи на мини-фильмы со своей драматургией. Главная героиня Original Sin (ее играет Мэнди Мур) волшебным образом переносится в другую эпоху – на концерт своего любимца Элтона 1970-х годов.Это история Золушки на новый лад: на один вечер Мур превращается из "дурнушки" в звезду шоу-бизнеса, ее радостно приветствуют главные знаменитости того времени вроде Шер или Барбры Стрейзанд. Сам Элтон преподносит ей со сцены красную розу.В ролике также снялась Элизабет Тейлор, а трек был номинирован на "Грэмми".Don’t Go Breaking My HeartПесни Элтона принято считать меланхоличными, однако в клипах певец иногда любит повеселиться. В видео на динамичную Don’t Go Breaking My Heart исполнитель, вместо привычного сидения за роялем, пританцовывал вместе с британской певицей Кики Ди. Во время проигрыша он попытался научить девушку популярному на тот момент "ручному джайву" (hand jive) – танцу, ставшему популярному после мюзикла "Бриолин".Видео снималось с одного дубля сразу на три камеры. Оригинальный клетчатый пиджак Джон дополнил голубыми очками. Страсть к переодеваниям и ярким образам хорошо проявилась во второй версии песни, записанной в 1994 году. В кадре вместе с актером Ру Полом Джон примерил сразу несколько костюмов – от ярко-красного пиджака до древнеримских доспехов.A Word In SpanishЕще один совместный хит Элтона Джона с Берни Топином – трек A Word In Spanish, написанный в 1988 году. Коллеги плодотворно работали вместе с 1967-ого и создали музыку для более, чем 30 альбомов, но композиций с нотками латины в их творчестве не так много. Может быть, именно поэтому некоторые слушатели называют этот хит любимым.В кадре много открытой одежды: почти все герои облачились в майки, расстегнутые рубашки, а девушки – в шорты или легкие платья. Исключение составляет Элтон, который всегда появляется при полном параде – в костюме, галстуке и шляпе. Еще один излюбленный аксессуар певца – заметная серьга в одном ухе.В клипе много любви, страсти и танцев: их постановкой занимался Кенни Ортега – хореограф, сотрудничавший с Майклом Джексоном. Он также работал над созданием фильма "Грязные танцы".Can You Feel The Love TonightПесня из мультфильма "Король Лев" была удостоена премии "Оскар" в 1995 году, а сам Элтон получил "Грэмми" за лучшее мужское вокальное поп-исполнение. В картине песня существует в двух исполнениях – версию Джона слышно во время титров.Изначально планировалось, что композиция будет носить более комичный характер, исполнять ее должны были Тимон и Пумба, однако, Элтон отверг этот вариант. Он отметил, что песня должна наследовать "традицию величайших баллад Диснея о любви" и что таким образом "львы смогли бы выразить свои чувства гораздо лучше, чем через диалог".SacrificeБаллада Sacrifice достигла невероятного успеха в Великобритании и Франции – в обеих странах она заняла первое место в чартах. Берни Топин, снова выступивший автором текста, называл композицию своей лучшей песней о расставании.В клипе показана пара, у которой проблемы в отношениях. Влюбленные вынуждены расстаться, несмотря на общую дочь. Ее воспитанием продолжает заниматься отец. Главные роли в видео исполнили супермодель Ясмин Гаури и музыкант Крис Айзек.
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знаменитости, элтон джон, шоу-бизнес, звезды, музыка
12:44 25.03.2022
 

Элтон Джон отмечает 75-летие. Самые красивые клипы легендарного музыканта

© РИА Новости / Владимир Крайнов / Перейти в фотобанкКонцерт Элтона Джона в Казани
Концерт Элтона Джона в Казани - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Крайнов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Несколько премий "Грэмми", "Оскар", "Золотой Глобус", первые строчки международных хит-парадов, успех в мюзиклах, фильмах и анимации, выступления на королевских мероприятиях – сложно перечислить полный список достижений Элтона Джона в музыкальном мире. Ему исполнилось 75 лет, но он и не думает о завершении творческой карьеры. Несколько месяцев назад вышел совместный новогодний клип Элтона Джона с Эдом Шираном. Вспоминаем его и другие хиты именинника.

Merry Christmas

Эд Ширан признался, что идея с записью рождественской песни принадлежала Элтону Джону. Звезды давно знакомы, поэтому маэстро как-то просто позвонил молодому коллеге и предложил выпустить совместную композицию.
Исполнители говорили, что "хорошо повеселились, когда снимали ролик". На видео Ширан неловко, но самозабвенно танцует, а Элтон Джон традиционно играет на рояле.

Sorry Seems To Be The Hardest World

Певец и раньше неоднократно сотрудничал с молодыми исполнителями – чего стоит одна из самых его известных песен с группой Blue. Романтический посыл, мелодичность, мужчины в классических костюмах, лаконичное черно-белое оформление клипа – это видео многие пользователи Сети готовы пересматривать до сих пор.
Оригинальная версия была написана еще в 1975 году. Автор многих песен Элтона Берни Топин рассказывал, что как-то Джон наиграл мелодию на рояле, и слова композиции сами собой возникли у него в голове. Обычно события происходили в обратном порядке: сперва писался текст, а затем придумывалась мелодия.
В оригинальном варианте песня звучит медленнее и пронзительнее. Первоначальное видео выдержано в еще более строгих тонах: исполнитель играет на рояле без ярких очков, которые впоследствии станут главной фишкой его образа.

Original Sin

Многие клипы Джона похожи на мини-фильмы со своей драматургией. Главная героиня Original Sin (ее играет Мэнди Мур) волшебным образом переносится в другую эпоху – на концерт своего любимца Элтона 1970-х годов.
Это история Золушки на новый лад: на один вечер Мур превращается из "дурнушки" в звезду шоу-бизнеса, ее радостно приветствуют главные знаменитости того времени вроде Шер или Барбры Стрейзанд. Сам Элтон преподносит ей со сцены красную розу.
В ролике также снялась Элизабет Тейлор, а трек был номинирован на "Грэмми".

Don’t Go Breaking My Heart

Песни Элтона принято считать меланхоличными, однако в клипах певец иногда любит повеселиться. В видео на динамичную Don’t Go Breaking My Heart исполнитель, вместо привычного сидения за роялем, пританцовывал вместе с британской певицей Кики Ди. Во время проигрыша он попытался научить девушку популярному на тот момент "ручному джайву" (hand jive) – танцу, ставшему популярному после мюзикла "Бриолин".
Видео снималось с одного дубля сразу на три камеры. Оригинальный клетчатый пиджак Джон дополнил голубыми очками. Страсть к переодеваниям и ярким образам хорошо проявилась во второй версии песни, записанной в 1994 году. В кадре вместе с актером Ру Полом Джон примерил сразу несколько костюмов – от ярко-красного пиджака до древнеримских доспехов.

A Word In Spanish

Еще один совместный хит Элтона Джона с Берни Топином – трек A Word In Spanish, написанный в 1988 году. Коллеги плодотворно работали вместе с 1967-ого и создали музыку для более, чем 30 альбомов, но композиций с нотками латины в их творчестве не так много. Может быть, именно поэтому некоторые слушатели называют этот хит любимым.
В кадре много открытой одежды: почти все герои облачились в майки, расстегнутые рубашки, а девушки – в шорты или легкие платья. Исключение составляет Элтон, который всегда появляется при полном параде – в костюме, галстуке и шляпе. Еще один излюбленный аксессуар певца – заметная серьга в одном ухе.
В клипе много любви, страсти и танцев: их постановкой занимался Кенни Ортега – хореограф, сотрудничавший с Майклом Джексоном. Он также работал над созданием фильма "Грязные танцы".

Can You Feel The Love Tonight

Песня из мультфильма "Король Лев" была удостоена премии "Оскар" в 1995 году, а сам Элтон получил "Грэмми" за лучшее мужское вокальное поп-исполнение. В картине песня существует в двух исполнениях – версию Джона слышно во время титров.
Изначально планировалось, что композиция будет носить более комичный характер, исполнять ее должны были Тимон и Пумба, однако, Элтон отверг этот вариант. Он отметил, что песня должна наследовать "традицию величайших баллад Диснея о любви" и что таким образом "львы смогли бы выразить свои чувства гораздо лучше, чем через диалог".

Sacrifice

Баллада Sacrifice достигла невероятного успеха в Великобритании и Франции – в обеих странах она заняла первое место в чартах. Берни Топин, снова выступивший автором текста, называл композицию своей лучшей песней о расставании.
В клипе показана пара, у которой проблемы в отношениях. Влюбленные вынуждены расстаться, несмотря на общую дочь. Ее воспитанием продолжает заниматься отец. Главные роли в видео исполнили супермодель Ясмин Гаури и музыкант Крис Айзек.
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