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Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022
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Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня
Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022
Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня
Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:58
2022-08-02T18:58
в мире
технологии
китай
тайвань
пекин
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова, рассказал во вторник РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в МИД Китая заявили, что некоторые политики в США "играют с огнем" в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Также в МИД КНР пообещали принять все необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. После приземления самолета Пелоси на Тайване агентство Синьхуа объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа."Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова", - сообщил Леонков.По его словам, у Китая есть силы и средства также и для воздушной блокады острова, в том числе и авианосцы."Могут устроить и бесполетную зону вокруг острова. Пекин будет делать акцент на том, что Вашингтон совершил недружественные шаги и вынудил Китай пойти на такие шаги", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html
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в мире, технологии, китай, тайвань, пекин, мид кнр, визит пелоси на тайвань
18:58 02.08.2022
 
Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня

Эксперт Леонков: Китай может ввести полную блокаду Тайваня под видом учений 4-7 августа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова, рассказал во вторник РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в МИД Китая заявили, что некоторые политики в США "играют с огнем" в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Также в МИД КНР пообещали принять все необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. После приземления самолета Пелоси на Тайване агентство Синьхуа объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.
"Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова", - сообщил Леонков.
По его словам, у Китая есть силы и средства также и для воздушной блокады острова, в том числе и авианосцы.
"Могут устроить и бесполетную зону вокруг острова. Пекин будет делать акцент на том, что Вашингтон совершил недружественные шаги и вынудил Китай пойти на такие шаги", - подчеркнул эксперт.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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