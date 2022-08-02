https://ria.ru/20220802/blokada-1806771501.html

Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня

Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022

Эксперт заявил, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня

Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:58

2022-08-02T18:58

2022-08-02T18:58

в мире

технологии

китай

тайвань

пекин

мид кнр

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова, рассказал во вторник РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в МИД Китая заявили, что некоторые политики в США "играют с огнем" в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Также в МИД КНР пообещали принять все необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. После приземления самолета Пелоси на Тайване агентство Синьхуа объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа."Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова", - сообщил Леонков.По его словам, у Китая есть силы и средства также и для воздушной блокады острова, в том числе и авианосцы."Могут устроить и бесполетную зону вокруг острова. Пекин будет делать акцент на том, что Вашингтон совершил недружественные шаги и вынудил Китай пойти на такие шаги", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

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тайвань

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в мире, технологии, китай, тайвань, пекин, мид кнр, визит пелоси на тайвань