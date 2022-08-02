https://ria.ru/20220802/beshenstvo-1806561637.html

Россиянам рассказали, откуда чаще всего исходит риск заразиться бешенством

Россиянам рассказали, откуда чаще всего исходит риск заразиться бешенством - РИА Новости, 02.08.2022

Россиянам рассказали, откуда чаще всего исходит риск заразиться бешенством

Люди чаще всего заражаются бешенством, смертельно опасным заболеванием, от ежей и лис, а собаки только на третьем месте, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T05:51

2022-08-02T05:51

2022-08-02T05:51

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Люди чаще всего заражаются бешенством, смертельно опасным заболеванием, от ежей и лис, а собаки только на третьем месте, рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" Национальной технологической инициативы "Хелснет", кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них около 250-300 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического (против бешенства) лечения, к середине текущего года был зафиксирован один случай заболевания.Он напомнил, что при укусах диких животных в первую очередь необходимо сразу обратиться к врачу для введения сыворотки от вируса."Если ребенка или взрослого человека укусила собака, надо, во-первых, понять — это собака дикая или домашняя. Если собака домашняя, то, скорее всего, она привита. Надо просто связаться с хозяевами, попросить у них паспорт собаки с отметками о прививках", — сказал эксперт.Если сделана прививка от бешенства, то тогда проблем нет, заверил он."Если собака дикая, то надо обратиться сразу в поликлинику, для того чтобы провести профилактику бешенства — для этого есть специальные инъекции. Очень важно своевременно обратиться к врачу — двигаться в ближайшие населенные пункты, где есть возможность ввести сыворотку. В противном случае возможен и летальный исход", — заключил Чудаков.

https://ria.ru/20220721/marburg-1803827932.html

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье