https://ria.ru/20220802/beremennost-1806562818.html

Главный акушер Москвы раскрыл статистику обследований перед беременностью

Главный акушер Москвы раскрыл статистику обследований перед беременностью - РИА Новости, 02.08.2022

Главный акушер Москвы раскрыл статистику обследований перед беременностью

Лишь пять-семь процентов супружеских пар, планирующих беременность, обращаются к врачу для проведения предгравидарной подготовки и дородового обследования,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:19

2022-08-02T06:19

2022-08-02T06:19

общество

москва

антон оленев

здоровье

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Лишь пять-семь процентов супружеских пар, планирующих беременность, обращаются к врачу для проведения предгравидарной подготовки и дородового обследования, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.Врач отметил, что женщины следуют общемировым "цивилизованным" трендам на поздний репродуктивный возраст, на "отложенное материнство"."На сегодняшний день средний возраст первых родов в Москве уже больше 30 лет, и это говорит о том, что женщины к своему сроку родов уже имеют те или иные хронические заболевания, соматические осложнения, которые зачастую обостряются во время беременности. Все мировое акушерство и наше московское идет по пути того, что только на ведении беременности или родоразрешении оказание помощи женщине не останавливается, женщина должна иметь возможность получить все виды помощи во время беременности в рамках одного стационара. Что и позволяют обеспечить современные московские перинатальные центры", — добавил он.

https://ria.ru/20220802/pol-1806559198.html

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общество, москва, антон оленев, здоровье