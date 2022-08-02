Главный акушер Москвы раскрыл статистику обследований перед беременностью
Главный акушер Москвы Оленев: лишь 5-7% пар идут к врачу для обследования до беременности
© Depositphotos / AndrewLozovyiБеременная женщина
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Лишь пять-семь процентов супружеских пар, планирующих беременность, обращаются к врачу для проведения предгравидарной подготовки и дородового обследования, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.
"Как в мировой практике, так и по нашему опыту — лишь пять-семь процентов супружеских пар, планирующих беременность, обращаются к врачу для проведения предгравидарной подготовки и дородового обследования. Иногда мы сталкиваемся с банальными проблемами, которые связаны, например, с лечением зубов, лечением хронических очагов инфекции или коррекции сахарного диабета. И очень важно, чтобы беременность наступила на фоне компенсации этих состояний", — рассказал Оленев.
Врач отметил, что женщины следуют общемировым "цивилизованным" трендам на поздний репродуктивный возраст, на "отложенное материнство".
"На сегодняшний день средний возраст первых родов в Москве уже больше 30 лет, и это говорит о том, что женщины к своему сроку родов уже имеют те или иные хронические заболевания, соматические осложнения, которые зачастую обостряются во время беременности. Все мировое акушерство и наше московское идет по пути того, что только на ведении беременности или родоразрешении оказание помощи женщине не останавливается, женщина должна иметь возможность получить все виды помощи во время беременности в рамках одного стационара. Что и позволяют обеспечить современные московские перинатальные центры", — добавил он.