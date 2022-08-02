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Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/batalon-1806647858.html
Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России
Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России - РИА Новости, 02.08.2022
Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России
Верховный суд объявил украинский батальон "Азов"* террористической организацией, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:30
2022-08-02T14:26
специальная военная операция на украине
россия
в мире
верховный суд рф
ситуация в днр и лнр
украина
батальон "азов"
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Верховный суд объявил украинский батальон "Азов"* террористической организацией, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.С таким иском в суд обратилась Генпрокуратура.Большая часть процесса прошла в закрытом режиме из-за материалов под грифом "секретно". Журналисты могли присутствовать на допросе экспертов.Как заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, боевики "Азова"* придерживаются неонацистской идеологии. Он процитировал статьи основателей батальона, содержащие признаки "экстремального биологического расизма", то есть признание представителей других рас иным биологическим видом.Эксперты привели случаи нападений боевиков "Азова"* на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона: убийствах мирных жителей, обстрелах жилых домов. Они продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.Решение Верховного суда подлежит немедленному исполнению, на обжалование дается месяц. Таким образом, уже с сегодняшнего дня членам батальона грозит уголовная ответственность по "террористическим" статьям.Российский Уголовный кодекс предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из подобной организации.*Запрещенная в России террористическая организация.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806635538.html
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россия, в мире, верховный суд рф, ситуация в днр и лнр, украина, батальон "азов"
13:30 02.08.2022 (обновлено: 14:26 02.08.2022)
 
Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России

Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее

© AP Photo / Efrem LukatskyЧлен националистического батальона Азов в Киеве
Член националистического батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Член националистического батальона Азов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Верховный суд объявил украинский батальон "Азов"* террористической организацией, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", — огласил решение судья.
С таким иском в суд обратилась Генпрокуратура.
Большая часть процесса прошла в закрытом режиме из-за материалов под грифом "секретно". Журналисты могли присутствовать на допросе экспертов.
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Как заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, боевики "Азова"* придерживаются неонацистской идеологии. Он процитировал статьи основателей батальона, содержащие признаки "экстремального биологического расизма", то есть признание представителей других рас иным биологическим видом.
Эксперты привели случаи нападений боевиков "Азова"* на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона: убийствах мирных жителей, обстрелах жилых домов. Они продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.
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Решение Верховного суда подлежит немедленному исполнению, на обжалование дается месяц. Таким образом, уже с сегодняшнего дня членам батальона грозит уголовная ответственность по "террористическим" статьям.
Российский Уголовный кодекс предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из подобной организации.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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