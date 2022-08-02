https://ria.ru/20220802/batalon-1806647858.html

Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России

Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России - РИА Новости, 02.08.2022

Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России

Верховный суд объявил украинский батальон "Азов"* террористической организацией, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:30

2022-08-02T13:30

2022-08-02T14:26

специальная военная операция на украине

россия

в мире

верховный суд рф

ситуация в днр и лнр

украина

батальон "азов"

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Верховный суд объявил украинский батальон "Азов"* террористической организацией, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.С таким иском в суд обратилась Генпрокуратура.Большая часть процесса прошла в закрытом режиме из-за материалов под грифом "секретно". Журналисты могли присутствовать на допросе экспертов.Как заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, боевики "Азова"* придерживаются неонацистской идеологии. Он процитировал статьи основателей батальона, содержащие признаки "экстремального биологического расизма", то есть признание представителей других рас иным биологическим видом.Эксперты привели случаи нападений боевиков "Азова"* на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона: убийствах мирных жителей, обстрелах жилых домов. Они продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.Решение Верховного суда подлежит немедленному исполнению, на обжалование дается месяц. Таким образом, уже с сегодняшнего дня членам батальона грозит уголовная ответственность по "террористическим" статьям.Российский Уголовный кодекс предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из подобной организации.*Запрещенная в России террористическая организация.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806635538.html

https://ria.ru/20220802/boevik-1806657012.html

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, верховный суд рф, ситуация в днр и лнр, украина, батальон "азов"