https://ria.ru/20220802/azarov-1806665663.html

Самарский губернатор дал старт всероссийскому форуму "Единство в согласии"

Самарский губернатор дал старт всероссийскому форуму "Единство в согласии" - РИА Новости, 02.08.2022

Самарский губернатор дал старт всероссийскому форуму "Единство в согласии"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт всероссийскому форуму "Единство в согласии", участие в котором принимают делегации из 69... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:11

2022-08-02T14:11

2022-08-02T14:36

игорь баринов

самарская область

россия

москва

общество

дмитрий азаров

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САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт всероссийскому форуму "Единство в согласии", участие в котором принимают делегации из 69 регионов страны, сообщила пресс-служба правительства региона."Во вторник, 2 августа, в Самарской области стартовал всероссийский форум "Единство в согласии", организатором которого выступает Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Участие в нем принимают делегации 69 субъектов страны – всего более 150 человек", - говорится в сообщении.Приветствуя участников форума, Азаров отметил, что очень рад тому, что Самарская область принимает форум вслед за столицей страны – Москвой. "Единство и многообразие является доктриной национальной политики России. Все мы понимаем, насколько дорого и ценно братское отношение разных народов, живущих на территории нашей страны. Для Самарской области – это величайшее достояние, также, как и для всей России", – цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, Самарская область закономерно была выбрана местом проведения форума. В регионе проживают представители 157 национальностей, накоплен уникальный опыт работы Дома дружбы народов, а в прошлом году открылся Парк дружбы народов, где представлены национальные подворья, культура и быт разных этносов.Отмечается, что одна из главных целей форума заключается в том, чтобы выработать единый стандарт Дома народов России по взаимодействию всех участвующих в реализации государственной национальной политики структур и тем самым наладить партнерство между субъектами страны. "Хочу отметить, что разработка и внедрение единых подходов, выстраивание системной работы на всех уровнях является нашей приоритетной задачей", - сказал в приветственном слове руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.Статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова сообщила, что существующее законодательство в сфере государственной национальной политики требует корректировки – это одна из ключевых стратегических целей, которая сегодня стоит перед федеральным агентством."Сейчас агентство работает над подготовкой федерального закона о государственной национальной политике. Мы сейчас собираем материал, готовим базу для того, чтобы принять ряд решений. Форум с практической точки зрения даст возможность наполниться новыми знаниями и поделиться своим опытом, а мы сможем увидеть вашу работу, чтобы в дальнейшем регулировать деятельность Домов дружбы народов как инструмента в реализации национальной политики. Мы все должны работать вместе", - заявила Котова.

https://ria.ru/20220726/samara-1805164651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/samozanyatye-1803431471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь баринов, самарская область, россия, москва, общество, дмитрий азаров