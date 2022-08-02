https://ria.ru/20220802/avtomobili-1806670062.html

Ямальские больницы получили десять автомобилей

Ямальские больницы получили десять автомобилей - РИА Новости, 02.08.2022

Ямальские больницы получили десять автомобилей

Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:22

2022-08-02T14:22

2022-08-02T14:22

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

тарко-сале

лабытнанги

губкинский

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806659815_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_95d47ed73663340431a8cb834b0c3357.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона."По два новых автомобиля получили больницы Тарко-Сале, Муравленко и Лабытнанги, в Аксарковскую Центральную районную больницу (ЦРБ) поступили сразу четыре машины. Автопарк обновили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.Автомобили будут использовать для доставки терапевтов и педиатров к пациентам, проходящим лечение на дому. Также на них будут развозить лекарства."Амбулаторные автомобили являются хорошим подспорьем для поликлинической службы. Опыт пандемии показал, что в среднем в медучреждение может поступать 500-600 вызовов врача на дом ежедневно. Новые автомобили сделают медицинскую помощь первичного звена ямальского здравоохранения еще более доступной, а работу – комфортной", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.Накануне две машины в полной комплектации были переданы специалистам Муравленковской городской больницы. В ближайшее время они будут поставлены на учет в ГИБДД и введены в эксплуатацию. Сейчас в автопарке медучреждения - 17 единиц автотранспорта, из них 13 легковых автомобилей и четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Новый транспорт улучшит условия работы амбулаторно-поликлинической службы больницы.Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 1 января 2021 года. В течение пяти лет модернизации подлежат все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Планируется значительно улучшить качество и своевременность оказания первичной медпомощи.В прошлом году по программе модернизации больницы региона получили шесть автомобилей УАЗ "Патриот" и одну "Ниву". По две машины поступило в Лабытнангскую и Тарко-Салинскую больницы, по одной – в Губкинскую, Яр-Салинскую и Аксарковскую, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html

https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html

тарко-сале

лабытнанги

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, тарко-сале, лабытнанги, губкинский, общество, здоровье - общество