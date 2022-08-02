Рейтинг@Mail.ru
Ямальские больницы получили десять автомобилей - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220802/avtomobili-1806670062.html
Ямальские больницы получили десять автомобилей
Ямальские больницы получили десять автомобилей - РИА Новости, 02.08.2022
Ямальские больницы получили десять автомобилей
Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:22
2022-08-02T14:22
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
тарко-сале
лабытнанги
губкинский
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806659815_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_95d47ed73663340431a8cb834b0c3357.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона."По два новых автомобиля получили больницы Тарко-Сале, Муравленко и Лабытнанги, в Аксарковскую Центральную районную больницу (ЦРБ) поступили сразу четыре машины. Автопарк обновили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.Автомобили будут использовать для доставки терапевтов и педиатров к пациентам, проходящим лечение на дому. Также на них будут развозить лекарства."Амбулаторные автомобили являются хорошим подспорьем для поликлинической службы. Опыт пандемии показал, что в среднем в медучреждение может поступать 500-600 вызовов врача на дом ежедневно. Новые автомобили сделают медицинскую помощь первичного звена ямальского здравоохранения еще более доступной, а работу – комфортной", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.Накануне две машины в полной комплектации были переданы специалистам Муравленковской городской больницы. В ближайшее время они будут поставлены на учет в ГИБДД и введены в эксплуатацию. Сейчас в автопарке медучреждения - 17 единиц автотранспорта, из них 13 легковых автомобилей и четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Новый транспорт улучшит условия работы амбулаторно-поликлинической службы больницы.Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 1 января 2021 года. В течение пяти лет модернизации подлежат все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Планируется значительно улучшить качество и своевременность оказания первичной медпомощи.В прошлом году по программе модернизации больницы региона получили шесть автомобилей УАЗ "Патриот" и одну "Ниву". По две машины поступило в Лабытнангскую и Тарко-Салинскую больницы, по одной – в Губкинскую, Яр-Салинскую и Аксарковскую, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html
https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html
тарко-сале
лабытнанги
губкинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806659815_54:0:774:540_1920x0_80_0_0_d1a0859799189cac03eebae7fcd7d6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, тарко-сале, лабытнанги, губкинский, общество, здоровье - общество
14:22 02.08.2022
 

Ямальские больницы получили десять автомобилей

© Фото : Правительство ЯНАОЯмальские больницы получили новые автомобили
Ямальские больницы получили новые автомобили - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Правительство ЯНАО
Ямальские больницы получили новые автомобили
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"По два новых автомобиля получили больницы Тарко-Сале, Муравленко и Лабытнанги, в Аксарковскую Центральную районную больницу (ЦРБ) поступили сразу четыре машины. Автопарк обновили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
Автомобили будут использовать для доставки терапевтов и педиатров к пациентам, проходящим лечение на дому. Также на них будут развозить лекарства.
"Амбулаторные автомобили являются хорошим подспорьем для поликлинической службы. Опыт пандемии показал, что в среднем в медучреждение может поступать 500-600 вызовов врача на дом ежедневно. Новые автомобили сделают медицинскую помощь первичного звена ямальского здравоохранения еще более доступной, а работу – комфортной", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.
Фонтан у здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:36Ямало-Ненецкий автономный округ
Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямала
Накануне две машины в полной комплектации были переданы специалистам Муравленковской городской больницы. В ближайшее время они будут поставлены на учет в ГИБДД и введены в эксплуатацию. Сейчас в автопарке медучреждения - 17 единиц автотранспорта, из них 13 легковых автомобилей и четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Новый транспорт улучшит условия работы амбулаторно-поликлинической службы больницы.
Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 1 января 2021 года. В течение пяти лет модернизации подлежат все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Планируется значительно улучшить качество и своевременность оказания первичной медпомощи.
В прошлом году по программе модернизации больницы региона получили шесть автомобилей УАЗ "Патриот" и одну "Ниву". По две машины поступило в Лабытнангскую и Тарко-Салинскую больницы, по одной – в Губкинскую, Яр-Салинскую и Аксарковскую, уточняет пресс-служба.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 16:56Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал готов стать заказчиком для отечественных научных разработок
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховТарко-СалеЛабытнангиГубкинскийОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала