https://ria.ru/20220802/avtomobili-1806670062.html
Ямальские больницы получили десять автомобилей
Ямальские больницы получили десять автомобилей - РИА Новости, 02.08.2022
Ямальские больницы получили десять автомобилей
Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:22
2022-08-02T14:22
2022-08-02T14:22
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
тарко-сале
лабытнанги
губкинский
общество
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона."По два новых автомобиля получили больницы Тарко-Сале, Муравленко и Лабытнанги, в Аксарковскую Центральную районную больницу (ЦРБ) поступили сразу четыре машины. Автопарк обновили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.Автомобили будут использовать для доставки терапевтов и педиатров к пациентам, проходящим лечение на дому. Также на них будут развозить лекарства."Амбулаторные автомобили являются хорошим подспорьем для поликлинической службы. Опыт пандемии показал, что в среднем в медучреждение может поступать 500-600 вызовов врача на дом ежедневно. Новые автомобили сделают медицинскую помощь первичного звена ямальского здравоохранения еще более доступной, а работу – комфортной", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.Накануне две машины в полной комплектации были переданы специалистам Муравленковской городской больницы. В ближайшее время они будут поставлены на учет в ГИБДД и введены в эксплуатацию. Сейчас в автопарке медучреждения - 17 единиц автотранспорта, из них 13 легковых автомобилей и четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Новый транспорт улучшит условия работы амбулаторно-поликлинической службы больницы.Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 1 января 2021 года. В течение пяти лет модернизации подлежат все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Планируется значительно улучшить качество и своевременность оказания первичной медпомощи.В прошлом году по программе модернизации больницы региона получили шесть автомобилей УАЗ "Патриот" и одну "Ниву". По две машины поступило в Лабытнангскую и Тарко-Салинскую больницы, по одной – в Губкинскую, Яр-Салинскую и Аксарковскую, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html
https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, тарко-сале, лабытнанги, губкинский, общество, здоровье - общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили десять автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"По два новых автомобиля получили больницы Тарко-Сале
, Муравленко и Лабытнанги
, в Аксарковскую Центральную районную больницу (ЦРБ) поступили сразу четыре машины. Автопарк обновили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
Автомобили будут использовать для доставки терапевтов и педиатров к пациентам, проходящим лечение на дому. Также на них будут развозить лекарства.
"Амбулаторные автомобили являются хорошим подспорьем для поликлинической службы. Опыт пандемии показал, что в среднем в медучреждение может поступать 500-600 вызовов врача на дом ежедневно. Новые автомобили сделают медицинскую помощь первичного звена ямальского здравоохранения еще более доступной, а работу – комфортной", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.
Накануне две машины в полной комплектации были переданы специалистам Муравленковской городской больницы. В ближайшее время они будут поставлены на учет в ГИБДД
и введены в эксплуатацию. Сейчас в автопарке медучреждения - 17 единиц автотранспорта, из них 13 легковых автомобилей и четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Новый транспорт улучшит условия работы амбулаторно-поликлинической службы больницы.
Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 1 января 2021 года. В течение пяти лет модернизации подлежат все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Планируется значительно улучшить качество и своевременность оказания первичной медпомощи.
В прошлом году по программе модернизации больницы региона получили шесть автомобилей УАЗ
"Патриот
" и одну "Ниву". По две машины поступило в Лабытнангскую и Тарко-Салинскую больницы, по одной – в Губкинскую
, Яр-Салинскую и Аксарковскую, уточняет пресс-служба.