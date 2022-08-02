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Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО - РИА Новости, 02.08.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220802/avtobusy-1806670643.html
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО - РИА Новости, 02.08.2022
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:23
2022-08-02T14:23
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ноябрьск
ямал
надымский район
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале продолжается поставка автобусов на экологичном топливе. Очередная партия новых КАВЗ поступила в Ноябрьск. Пять автобусов выйдут на городские маршруты после оформления. Автопарк города пополнился 12 машинами. Это последнее поступление пассажирского транспорта в Ноябрьск в этом году", - говорится в сообщении.Автобусы изготовлены на курганском заводе КАВЗ, оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: двойным остеклением и печками, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты, северным исполнением. Транспорт имеет низкий уровень пола, что позволяет осуществлять перевозки маломобильных категорий граждан.Приобретенные автобусы работают на компримированном природном газе – метане, поэтому транспорт считается не только безопасным, но и экологичным. Перевод общественного транспорта на экологичный вид топлива снижает вредные выбросы в атмосферу в несколько раз, способствует решению задач нацпроекта "Экология" и отвечает целям Года экологии, объявленного на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым.В этом году городской транспорт автономного округа пополнил 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 27 автобусов, из них два для Надымского района, три - в Пуровский, 10 - в Новый Уренгой и 12 - в Ноябрьск. Запланирована поставка 33 автобусов МАЗ на компримированном природном газе – шесть для Салехарда, 15 для Лабытнанги, 12 для Муравленко и одного автобуса малого класса для Ямальского района, уточняют власти.
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дмитрий артюхов, ноябрьск, ямал, надымский район, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
14:23 02.08.2022
 

Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО

© Фото : Правительство ЯНАОПартия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Правительство ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале продолжается поставка автобусов на экологичном топливе. Очередная партия новых КАВЗ поступила в Ноябрьск. Пять автобусов выйдут на городские маршруты после оформления. Автопарк города пополнился 12 машинами. Это последнее поступление пассажирского транспорта в Ноябрьск в этом году", - говорится в сообщении.
Автобусы изготовлены на курганском заводе КАВЗ, оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: двойным остеклением и печками, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты, северным исполнением. Транспорт имеет низкий уровень пола, что позволяет осуществлять перевозки маломобильных категорий граждан.
"Обновление общественного транспорта в регионе – важная задача, которая стоит перед нами. Мы продолжаем работать над развитием транспортной системы, повышать уровень транспортной доступности и создавать комфортные условия жизни для ямальцев", - приводятся в сообщении слова начальника отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александра Стихина.
Приобретенные автобусы работают на компримированном природном газе – метане, поэтому транспорт считается не только безопасным, но и экологичным. Перевод общественного транспорта на экологичный вид топлива снижает вредные выбросы в атмосферу в несколько раз, способствует решению задач нацпроекта "Экология" и отвечает целям Года экологии, объявленного на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым.
Автобус - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 14:40Ямало-Ненецкий автономный округ
Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике
В этом году городской транспорт автономного округа пополнил 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 27 автобусов, из них два для Надымского района, три - в Пуровский, 10 - в Новый Уренгой и 12 - в Ноябрьск. Запланирована поставка 33 автобусов МАЗ на компримированном природном газе – шесть для Салехарда, 15 для Лабытнанги, 12 для Муравленко и одного автобуса малого класса для Ямальского района, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНоябрьскЯмалНадымский районОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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