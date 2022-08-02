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Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО

Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО - РИА Новости, 02.08.2022

Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО

Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:23

2022-08-02T14:23

2022-08-02T14:23

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ноябрьск

ямал

надымский район

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале продолжается поставка автобусов на экологичном топливе. Очередная партия новых КАВЗ поступила в Ноябрьск. Пять автобусов выйдут на городские маршруты после оформления. Автопарк города пополнился 12 машинами. Это последнее поступление пассажирского транспорта в Ноябрьск в этом году", - говорится в сообщении.Автобусы изготовлены на курганском заводе КАВЗ, оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: двойным остеклением и печками, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты, северным исполнением. Транспорт имеет низкий уровень пола, что позволяет осуществлять перевозки маломобильных категорий граждан.Приобретенные автобусы работают на компримированном природном газе – метане, поэтому транспорт считается не только безопасным, но и экологичным. Перевод общественного транспорта на экологичный вид топлива снижает вредные выбросы в атмосферу в несколько раз, способствует решению задач нацпроекта "Экология" и отвечает целям Года экологии, объявленного на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым.В этом году городской транспорт автономного округа пополнил 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 27 автобусов, из них два для Надымского района, три - в Пуровский, 10 - в Новый Уренгой и 12 - в Ноябрьск. Запланирована поставка 33 автобусов МАЗ на компримированном природном газе – шесть для Салехарда, 15 для Лабытнанги, 12 для Муравленко и одного автобуса малого класса для Ямальского района, уточняют власти.

https://ria.ru/20220622/yanao-1797309159.html

ноябрьск

ямал

надымский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ноябрьск, ямал, надымский район, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)