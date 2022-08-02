Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале продолжается поставка автобусов на экологичном топливе. Очередная партия новых КАВЗ поступила в Ноябрьск. Пять автобусов выйдут на городские маршруты после оформления. Автопарк города пополнился 12 машинами. Это последнее поступление пассажирского транспорта в Ноябрьск в этом году", - говорится в сообщении.
Автобусы изготовлены на курганском заводе КАВЗ, оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: двойным остеклением и печками, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты, северным исполнением. Транспорт имеет низкий уровень пола, что позволяет осуществлять перевозки маломобильных категорий граждан.
"Обновление общественного транспорта в регионе – важная задача, которая стоит перед нами. Мы продолжаем работать над развитием транспортной системы, повышать уровень транспортной доступности и создавать комфортные условия жизни для ямальцев", - приводятся в сообщении слова начальника отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александра Стихина.
Приобретенные автобусы работают на компримированном природном газе – метане, поэтому транспорт считается не только безопасным, но и экологичным. Перевод общественного транспорта на экологичный вид топлива снижает вредные выбросы в атмосферу в несколько раз, способствует решению задач нацпроекта "Экология" и отвечает целям Года экологии, объявленного на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым.
В этом году городской транспорт автономного округа пополнил 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 27 автобусов, из них два для Надымского района, три - в Пуровский, 10 - в Новый Уренгой и 12 - в Ноябрьск. Запланирована поставка 33 автобусов МАЗ на компримированном природном газе – шесть для Салехарда, 15 для Лабытнанги, 12 для Муравленко и одного автобуса малого класса для Ямальского района, уточняют власти.