21:34 02.08.2022 (обновлено: 23:34 02.08.2022)
В Херсонской области националисты расстреляли автобус с мирными жителями
Минобороны: украинские боевики расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Херсонской области украинские вооруженные формирования расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории", — сказал он.
Генерал-полковник добавил, что фото- видеосъемку якобы неизбирательных обстрелов российских военных по украинским мирным жителям осуществили сотрудники центра информационно-психологических операций Украины.
Подобные действия, по словам Мизинцева, демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам собственных граждан и "абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.