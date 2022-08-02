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В Херсонской области националисты расстреляли автобус с мирными жителями - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/avtobus-1806799273.html
В Херсонской области националисты расстреляли автобус с мирными жителями
В Херсонской области националисты расстреляли автобус с мирными жителями - РИА Новости, 02.08.2022
В Херсонской области националисты расстреляли автобус с мирными жителями
В Херсонской области украинские вооруженные формирования расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:34
2022-08-02T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Херсонской области украинские вооруженные формирования расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал-полковник добавил, что фото- видеосъемку якобы неизбирательных обстрелов российских военных по украинским мирным жителям осуществили сотрудники центра информационно-психологических операций Украины.Подобные действия, по словам Мизинцева, демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам собственных граждан и "абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806635538.html
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в мире, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр, владимир путин
21:34 02.08.2022 (обновлено: 23:34 02.08.2022)
 
В Херсонской области националисты расстреляли автобус с мирными жителями

Минобороны: украинские боевики расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Херсонской области украинские вооруженные формирования расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории", — сказал он.

Генерал-полковник добавил, что фото- видеосъемку якобы неизбирательных обстрелов российских военных по украинским мирным жителям осуществили сотрудники центра информационно-психологических операций Украины.
Подобные действия, по словам Мизинцева, демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам собственных граждан и "абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права".
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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