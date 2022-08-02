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Захарова возмутилась закрытием экспозиции в музее "Аушвиц-Биркенау" - РИА Новости, 02.08.2022
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Захарова возмутилась закрытием экспозиции в музее "Аушвиц-Биркенау"
Захарова возмутилась закрытием экспозиции в музее "Аушвиц-Биркенау" - РИА Новости, 02.08.2022
Захарова возмутилась закрытием экспозиции в музее "Аушвиц-Биркенау"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась закрытием администрацией польского музея "Аушвиц-Биркенау" одной из экспозиций, подготовленной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:21
2022-08-02T15:21
освенцим
польша
варшава
центральный музей великой отечественной войны
в мире
аушвиц-биркенау (концлагерь)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась закрытием администрацией польского музея "Аушвиц-Биркенау" одной из экспозиций, подготовленной российским Центральным музеем Великой Отечественной войны.По словам Захаровой, с 1 мая без официального уведомления российской стороны администрация польского государственного музея "Аушвиц-Биркенау", расположенного на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, закрыла постоянно действующую в блоке №14 экспозицию "Трагедия. Мужество. Освобождение". Она была подготовлена Центральным музеем Великой Отечественной войны."Я хотела бы обратиться ко всем тем деятелям Польши, кто принимал это решение: вы понимаете, что музей "Аушвиц-Биркенау" - это не Диснейленд, где можно просто так менять вывески, раскрашивать в разные цвета витрины? И вообще на потребу аудитории периодически "обновлять экспозицию", периодически придумывать новые аттракционы, а старые убирать", - возмутилась Захарова на своем брифинге.По ее словам, "нельзя менять историю просто потому, что сегодня политическая конъюнктура этого требует от вас".По данным Захаровой, администрация музея пошла на этот шаг пошла под предлогом истечения в конце апреля срока действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями."Кто-то бы мог в это поверить, но дело обстоит иначе. Польская сторона в течение двух месяцев, несмотря на достигнутые ранее договоренности, уклонялась от контактов по данному вопросу как со своими партнерами в лице московского музея, так и с российскими дипломатами", - заверила Захарова.По ее оценке, это "очередная циничная попытка официальной Варшавы искоренить память о трагедии Второй Мировой войны, колоссальных жертвах советского народа и его освободительной миссии".
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освенцим, польша, варшава, центральный музей великой отечественной войны, в мире, аушвиц-биркенау (концлагерь)
15:21 02.08.2022
 
Захарова возмутилась закрытием экспозиции в музее "Аушвиц-Биркенау"

Представитель МИД Захарова возмутилась закрытием экспозиции в музее "Аушвиц-Биркенау"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась закрытием администрацией польского музея "Аушвиц-Биркенау" одной из экспозиций, подготовленной российским Центральным музеем Великой Отечественной войны.
По словам Захаровой, с 1 мая без официального уведомления российской стороны администрация польского государственного музея "Аушвиц-Биркенау", расположенного на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, закрыла постоянно действующую в блоке №14 экспозицию "Трагедия. Мужество. Освобождение". Она была подготовлена Центральным музеем Великой Отечественной войны.
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"Я хотела бы обратиться ко всем тем деятелям Польши, кто принимал это решение: вы понимаете, что музей "Аушвиц-Биркенау" - это не Диснейленд, где можно просто так менять вывески, раскрашивать в разные цвета витрины? И вообще на потребу аудитории периодически "обновлять экспозицию", периодически придумывать новые аттракционы, а старые убирать", - возмутилась Захарова на своем брифинге.
По ее словам, "нельзя менять историю просто потому, что сегодня политическая конъюнктура этого требует от вас".
По данным Захаровой, администрация музея пошла на этот шаг пошла под предлогом истечения в конце апреля срока действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями.
"Кто-то бы мог в это поверить, но дело обстоит иначе. Польская сторона в течение двух месяцев, несмотря на достигнутые ранее договоренности, уклонялась от контактов по данному вопросу как со своими партнерами в лице московского музея, так и с российскими дипломатами", - заверила Захарова.
По ее оценке, это "очередная циничная попытка официальной Варшавы искоренить память о трагедии Второй Мировой войны, колоссальных жертвах советского народа и его освободительной миссии".
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ОсвенцимПольшаВаршаваЦентральный музей Великой Отечественной войныВ миреАушвиц-Биркенау (концлагерь)
 
 
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