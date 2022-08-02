https://ria.ru/20220802/ates-1806656714.html

Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков

Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2022

Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков

Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:48

2022-08-02T13:48

2022-08-02T14:04

политика

владимир путин

россия

таиланд

атэс

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе к делу будет принято решение о формате участия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават сообщил РИА Новости о том, что Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время."Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придаёт большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Путин возможность участия в саммите и какова вероятность, что президент примет приглашение.

https://ria.ru/20220802/ates-1806562199.html

россия

таиланд

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, таиланд, атэс