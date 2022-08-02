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Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2022
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Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков
Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2022
Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков
Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:48
2022-08-02T14:04
политика
владимир путин
россия
таиланд
атэс
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе к делу будет принято решение о формате участия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават сообщил РИА Новости о том, что Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время."Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придаёт большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Путин возможность участия в саммите и какова вероятность, что президент примет приглашение.
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политика, владимир путин, россия, таиланд, атэс
13:48 02.08.2022 (обновлено: 14:04 02.08.2022)
 
Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия примет приглашение на саммит АТЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе к делу будет принято решение о формате участия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават сообщил РИА Новости о том, что Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время.
"Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придаёт большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Путин возможность участия в саммите и какова вероятность, что президент примет приглашение.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
06:05
Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда
 
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