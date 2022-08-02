https://ria.ru/20220802/ates-1806656714.html
Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков
Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2022
Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков
Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:48
2022-08-02T13:48
2022-08-02T14:04
политика
владимир путин
россия
таиланд
атэс
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе к делу будет принято решение о формате участия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават сообщил РИА Новости о том, что Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время."Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придаёт большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Путин возможность участия в саммите и какова вероятность, что президент примет приглашение.
https://ria.ru/20220802/ates-1806562199.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, таиланд, атэс
13:48 02.08.2022 (обновлено: 14:04 02.08.2022)
Россия рада приглашению на саммит АТЭС, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия примет приглашение на саммит АТЭС
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, ближе к делу будет принято решение о формате участия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее посол Королевства Таиланд в России
Сасиват Вонгсинсават сообщил РИА Новости о том, что Таиланд
с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина
в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время.
"Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придаёт большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Путин возможность участия в саммите и какова вероятность, что президент примет приглашение.