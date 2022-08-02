Рейтинг@Mail.ru
Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/armiya-1806761237.html
Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань
Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань
Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боеготовности, в качестве контрмер проведет ряда целенаправленных военных мероприятий, говорится в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:35
2022-08-02T19:07
в мире
китай
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
тайвань
цай инвэнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боеготовности, в качестве контрмер проведет ряда целенаправленных военных мероприятий, говорится в заявлении Минобороны КНР на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань."Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведет ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать "независимость Тайваня", - говорится в заявлении Минобороны, текст которого во вторник приводит Центральное телевидение Китая.Ранее во вторник тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси в среду ранним утром проведет видеоконференцию в отеле, в 9.00 утра (4.00 ночи мск) посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), в 10.00 (5.00 мск) проведет встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь, после чего примет участие в званном обеде. Около 14.00 (9.00 мск) Пелоси отправится в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй. Ожидается, что она покинет Тайвань в 17.00 (12.00 мск).Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США проведет ночь в отеле Grand Hyatt. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220802/pelosi-1806759855.html
https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3d231315aeec56f43ee5761d434f2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, тайвань, цай инвэнь
18:35 02.08.2022 (обновлено: 19:07 02.08.2022)
 
Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань

В Минобороны Китая сообщили о приведении армии страны в состояние боеготовности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боеготовности, в качестве контрмер проведет ряда целенаправленных военных мероприятий, говорится в заявлении Минобороны КНР на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведет ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать "независимость Тайваня", - говорится в заявлении Минобороны, текст которого во вторник приводит Центральное телевидение Китая.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 18:32
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси
Ранее во вторник тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси в среду ранним утром проведет видеоконференцию в отеле, в 9.00 утра (4.00 ночи мск) посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), в 10.00 (5.00 мск) проведет встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь, после чего примет участие в званном обеде. Около 14.00 (9.00 мск) Пелоси отправится в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй. Ожидается, что она покинет Тайвань в 17.00 (12.00 мск).
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США проведет ночь в отеле Grand Hyatt. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 18:30
Поле боя — Тайвань. Пелоси "объявила" Китаю войну за передел мира
 
В миреКитайСШАНэнси ПелосиВизит Пелоси на ТайваньТайваньЦай Инвэнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала