https://ria.ru/20220802/armiya-1806761237.html

Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань

Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Китай привел армию в боеготовность из-за визита Пелоси на Тайвань

Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боеготовности, в качестве контрмер проведет ряда целенаправленных военных мероприятий, говорится в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:35

2022-08-02T18:35

2022-08-02T19:07

в мире

китай

сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

тайвань

цай инвэнь

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боеготовности, в качестве контрмер проведет ряда целенаправленных военных мероприятий, говорится в заявлении Минобороны КНР на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань."Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведет ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать "независимость Тайваня", - говорится в заявлении Минобороны, текст которого во вторник приводит Центральное телевидение Китая.Ранее во вторник тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси в среду ранним утром проведет видеоконференцию в отеле, в 9.00 утра (4.00 ночи мск) посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), в 10.00 (5.00 мск) проведет встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь, после чего примет участие в званном обеде. Около 14.00 (9.00 мск) Пелоси отправится в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй. Ожидается, что она покинет Тайвань в 17.00 (12.00 мск).Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США проведет ночь в отеле Grand Hyatt. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806759855.html

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

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в мире, китай, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, тайвань, цай инвэнь