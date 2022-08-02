https://ria.ru/20220802/arest-1806570561.html

В Норильске арестовали сторонника украинских националистов

В Норильске арестовали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022

В Норильске арестовали сторонника украинских националистов

Сторонник украинских националистов призывал к теракту в День Победы в Норильске, он арестован, сообщает пресс-служба красноярского главка ФСБ. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:59

2022-08-02T08:59

2022-08-02T08:59

происшествия

норильск

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Сторонник украинских националистов призывал к теракту в День Победы в Норильске, он арестован, сообщает пресс-служба красноярского главка ФСБ."УФСБ России по Красноярскому краю на территории Норильска пресечена противоправная деятельность сторонника украинских националистов. Оперативными сотрудниками установлено, что молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы", - говорится в сообщении.Дома у подозреваемого обнаружена нацистская атрибутика. Региональный главк СК возбудил дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.Фигурант находится под стражей.

https://ria.ru/20220523/natsionalizm-1790124714.html

норильск

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)