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В Норильске арестовали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022
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В Норильске арестовали сторонника украинских националистов
В Норильске арестовали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022
В Норильске арестовали сторонника украинских националистов
Сторонник украинских националистов призывал к теракту в День Победы в Норильске, он арестован, сообщает пресс-служба красноярского главка ФСБ. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:59
2022-08-02T08:59
происшествия
норильск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Сторонник украинских националистов призывал к теракту в День Победы в Норильске, он арестован, сообщает пресс-служба красноярского главка ФСБ."УФСБ России по Красноярскому краю на территории Норильска пресечена противоправная деятельность сторонника украинских националистов. Оперативными сотрудниками установлено, что молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы", - говорится в сообщении.Дома у подозреваемого обнаружена нацистская атрибутика. Региональный главк СК возбудил дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.Фигурант находится под стражей.
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происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
08:59 02.08.2022
 
В Норильске арестовали сторонника украинских националистов

В Норильске арестовали сторонника украинских националистов, который призывал к теракту

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Сторонник украинских националистов призывал к теракту в День Победы в Норильске, он арестован, сообщает пресс-служба красноярского главка ФСБ.
"УФСБ России по Красноярскому краю на территории Норильска пресечена противоправная деятельность сторонника украинских националистов. Оперативными сотрудниками установлено, что молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы", - говорится в сообщении.
Дома у подозреваемого обнаружена нацистская атрибутика. Региональный главк СК возбудил дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Фигурант находится под стражей.
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