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В Норильске арестовали сторонника украинских националистов
В Норильске арестовали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022
В Норильске арестовали сторонника украинских националистов
Сторонник украинских националистов призывал к теракту в День Победы в Норильске, он арестован, сообщает пресс-служба красноярского главка ФСБ. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:59
2022-08-02T08:59
2022-08-02T08:59
происшествия
норильск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Сторонник украинских националистов призывал к теракту в День Победы в Норильске, он арестован, сообщает пресс-служба красноярского главка ФСБ."УФСБ России по Красноярскому краю на территории Норильска пресечена противоправная деятельность сторонника украинских националистов. Оперативными сотрудниками установлено, что молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы", - говорится в сообщении.Дома у подозреваемого обнаружена нацистская атрибутика. Региональный главк СК возбудил дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.Фигурант находится под стражей.
https://ria.ru/20220523/natsionalizm-1790124714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
В Норильске арестовали сторонника украинских националистов
В Норильске арестовали сторонника украинских националистов, который призывал к теракту