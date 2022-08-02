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В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
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В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ
В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ
В Бельгии заморожено более 50 миллиардов российских активов в связи с ограничительными мерами Евросоюза, сообщает бельгийское издание Echo. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:01
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владимир путин
россия
бельгия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. В Бельгии заморожено более 50 миллиардов российских активов в связи с ограничительными мерами Евросоюза, сообщает бельгийское издание Echo."Более 50 миллиардов евро российских активов заморожено в Бельгии", - говорится в статье.Издание ссылается на данные министерства финансов страны.За три месяца объем замороженных в Бельгии российских активов тех лиц, которые попали под санкции, увеличился почти в пятнадцать раз, отмечается в ней.Дополнительно замороженные средства связаны с последними двумя пакетами санкций ЕС, введенными 3 июня и 21 июля.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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бельгия
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владимир путин, россия, бельгия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
14:01 02.08.2022 (обновлено: 14:02 02.08.2022)
 
В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ

Echo: в Бельгии заморозили более 50 миллиардов российских активов в связи с санкциями ЕС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. В Бельгии заморожено более 50 миллиардов российских активов в связи с ограничительными мерами Евросоюза, сообщает бельгийское издание Echo.
"Более 50 миллиардов евро российских активов заморожено в Бельгии", - говорится в статье.
Издание ссылается на данные министерства финансов страны.
За три месяца объем замороженных в Бельгии российских активов тех лиц, которые попали под санкции, увеличился почти в пятнадцать раз, отмечается в ней.
Дополнительно замороженные средства связаны с последними двумя пакетами санкций ЕС, введенными 3 июня и 21 июля.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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