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В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ

В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2022

В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ

В Бельгии заморожено более 50 миллиардов российских активов в связи с ограничительными мерами Евросоюза, сообщает бельгийское издание Echo. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:01

2022-08-02T14:01

2022-08-02T14:02

владимир путин

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бельгия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. В Бельгии заморожено более 50 миллиардов российских активов в связи с ограничительными мерами Евросоюза, сообщает бельгийское издание Echo."Более 50 миллиардов евро российских активов заморожено в Бельгии", - говорится в статье.Издание ссылается на данные министерства финансов страны.За три месяца объем замороженных в Бельгии российских активов тех лиц, которые попали под санкции, увеличился почти в пятнадцать раз, отмечается в ней.Дополнительно замороженные средства связаны с последними двумя пакетами санкций ЕС, введенными 3 июня и 21 июля.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806560698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, бельгия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире