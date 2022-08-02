https://ria.ru/20220802/aes-1806573871.html

Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС

Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС - РИА Новости, 02.08.2022

Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС

Москва готова предложить Пномпеню знания и опыт, если Камбоджа проявит интерес к строительству АЭС, сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:19

2022-08-02T09:19

2022-08-02T09:29

в мире

камбоджа

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва готова предложить Пномпеню знания и опыт, если Камбоджа проявит интерес к строительству АЭС, сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных технологий для подготовки специалистов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик."Россия и Камбоджа обсуждают создание в королевстве Центра ядерной науки и технологии, на базе которого можно было бы готовить профильных специалистов и сформировать среди местного населения благоприятное отношение к безопасному использованию атомной энергии", - сказал он."Сейчас в проработке находится соответствующая "дорожная карта". В случае появления у партнеров интереса к идее строительства АЭС, Россия готова предложить свои знания и опыт", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20220802/kambodzha-1806571535.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, камбоджа, россия