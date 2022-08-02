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Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС - РИА Новости, 02.08.2022
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Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС
Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС - РИА Новости, 02.08.2022
Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС
Москва готова предложить Пномпеню знания и опыт, если Камбоджа проявит интерес к строительству АЭС, сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:19
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в мире
камбоджа
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва готова предложить Пномпеню знания и опыт, если Камбоджа проявит интерес к строительству АЭС, сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных технологий для подготовки специалистов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик."Россия и Камбоджа обсуждают создание в королевстве Центра ядерной науки и технологии, на базе которого можно было бы готовить профильных специалистов и сформировать среди местного населения благоприятное отношение к безопасному использованию атомной энергии", - сказал он."Сейчас в проработке находится соответствующая "дорожная карта". В случае появления у партнеров интереса к идее строительства АЭС, Россия готова предложить свои знания и опыт", - подчеркнул дипломат.
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в мире, камбоджа, россия
09:19 02.08.2022 (обновлено: 09:29 02.08.2022)
 
Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС

Посол Боровик: Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники атомной электростанции
Сотрудники атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва готова предложить Пномпеню знания и опыт, если Камбоджа проявит интерес к строительству АЭС, сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных технологий для подготовки специалистов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик.
"Россия и Камбоджа обсуждают создание в королевстве Центра ядерной науки и технологии, на базе которого можно было бы готовить профильных специалистов и сформировать среди местного населения благоприятное отношение к безопасному использованию атомной энергии", - сказал он.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
09:04
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты
"Сейчас в проработке находится соответствующая "дорожная карта". В случае появления у партнеров интереса к идее строительства АЭС, Россия готова предложить свои знания и опыт", - подчеркнул дипломат.
 
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