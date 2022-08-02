https://ria.ru/20220802/aes-1806573871.html
Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС
Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС - РИА Новости, 02.08.2022
Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС
Москва готова предложить Пномпеню знания и опыт, если Камбоджа проявит интерес к строительству АЭС, сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:19
2022-08-02T09:19
2022-08-02T09:29
в мире
камбоджа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755519664_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_e7180316f3393e73e4f2ba9d5fd1764a.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва готова предложить Пномпеню знания и опыт, если Камбоджа проявит интерес к строительству АЭС, сейчас обсуждается строительство в стране центра ядерных технологий для подготовки специалистов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик."Россия и Камбоджа обсуждают создание в королевстве Центра ядерной науки и технологии, на базе которого можно было бы готовить профильных специалистов и сформировать среди местного населения благоприятное отношение к безопасному использованию атомной энергии", - сказал он."Сейчас в проработке находится соответствующая "дорожная карта". В случае появления у партнеров интереса к идее строительства АЭС, Россия готова предложить свои знания и опыт", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20220802/kambodzha-1806571535.html
камбоджа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755519664_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_166f44b58fba2e3cfb0d8283a438647f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камбоджа, россия
09:19 02.08.2022 (обновлено: 09:29 02.08.2022)
Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС
Посол Боровик: Россия готова помочь Камбодже, если она захочет построить АЭС