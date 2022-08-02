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Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС - РИА Новости, 02.08.2022

Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T01:56

2022-08-02T01:56

2022-08-02T01:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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оон

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ООН, 2 авг — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над атомными электростанциями в стране.Ранее Украина уже призывала закрыть небо над всей территорией страны, Латвия обращалась в ООН, чтобы та закрыло небо над украинскими АЭС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донбасс

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в мире, украина, россия, донбасс, оон