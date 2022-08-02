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Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/aes-1806556278.html
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС - РИА Новости, 02.08.2022
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T01:56
2022-08-02T01:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
оон
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над атомными электростанциями в стране.Ранее Украина уже призывала закрыть небо над всей территорией страны, Латвия обращалась в ООН, чтобы та закрыло небо над украинскими АЭС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, донбасс, оон
01:56 02.08.2022
 
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Замглавы МИД Украины Точицкий призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 2 авг РИА Новости. Замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполетную зону над атомными электростанциями в стране.
"Нужны решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями Украины, предоставить системы ПРО", — сказал Точицкий.
Ранее Украина уже призывала закрыть небо над всей территорией страны, Латвия обращалась в ООН, чтобы та закрыло небо над украинскими АЭС.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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