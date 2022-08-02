https://ria.ru/20220802/aeroport-1806574762.html

Аэропорт Тайбэя получил письмо о взрывных устройствах перед визитом Пелоси

Аэропорт Тайбэя получил письмо о взрывных устройствах перед визитом Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022

Аэропорт Тайбэя получил письмо о взрывных устройствах перед визитом Пелоси

Аэропорт Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных на его территории взрывных устройствах для срыва визита на Тайвань спикера палаты... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:26

2022-08-02T09:26

2022-08-02T09:26

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нэнси пелоси

цай инвэнь

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Аэропорт Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных на его территории взрывных устройствах для срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, хотя она должна прибыть в другой аэропорт, сообщает во вторник газета "Хуаньцю шибао".Отмечается, что Пелоси может прибыть на Тайвань во вторник вечером, а письмо с угрозами поступило в аэропорт утром. В тексте письма говорилось, что "для недопущения визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в аэропорту заложены три взрывных устройства".Администрация аэропорта оперативно оповестила службу безопасности воздушной гавани, министерство транспорта, управление гражданской авиации и полицию. Правоохранительные органы выясняют, кто является отправителем.Эвакуации из аэропорта не объявлялось, однако сотрудников призывали проявить максимальную бдительность.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что что Пелоси во главе делегации США, численность которой по разным сведениям составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться около между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806561109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/tayvan-1806566152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, сша, тайвань, пекин, конгресс сша, мид кнр