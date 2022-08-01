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США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы - РИА Новости, 01.08.2022
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США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы
США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы - РИА Новости, 01.08.2022
США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы
США приветствуют выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и ждут новых поставок, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:22
2022-08-01T21:22
экономика
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. США приветствуют выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и ждут новых поставок, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в рамках этих договоренностей, включая обеспечение беспрепятственного экспорта сельхозпродукции из портов Черного моря с тем, чтобы укрепить продовольственную безопасность по всему миру. Мы будем пристально за этим следить", - сказал Кирби.
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экономика, цены на нефть, одесса, россия, украина, министерство инфраструктуры украины, оон
21:22 01.08.2022
 
США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы

Координатор Кирби: США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. США приветствуют выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и ждут новых поставок, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Само собой, мы приветствуем этот важный шаг и ожидаем, что увидим, как в путь отправляются новые суда с сельскохозяйственной продукцией для мирового рынка, включая пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в рамках этих договоренностей, включая обеспечение беспрепятственного экспорта сельхозпродукции из портов Черного моря с тем, чтобы укрепить продовольственную безопасность по всему миру. Мы будем пристально за этим следить", - сказал Кирби.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 21:12
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме
 
ЭкономикаЦены на нефтьОдессаРоссияУкраинаМинистерство инфраструктуры УкраиныООН
 
 
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