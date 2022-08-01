https://ria.ru/20220801/zerno-1806536960.html

США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы

США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы - РИА Новости, 01.08.2022

США приветствуют выход первого судна с зерном из порта Одессы

США приветствуют выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и ждут новых поставок, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:22

2022-08-01T21:22

2022-08-01T21:22

экономика

цены на нефть

одесса

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министерство инфраструктуры украины

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. США приветствуют выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и ждут новых поставок, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в рамках этих договоренностей, включая обеспечение беспрепятственного экспорта сельхозпродукции из портов Черного моря с тем, чтобы укрепить продовольственную безопасность по всему миру. Мы будем пристально за этим следить", - сказал Кирби.

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одесса

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, одесса, россия, украина, министерство инфраструктуры украины, оон