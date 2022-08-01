https://ria.ru/20220801/zerno-1806535928.html

На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме

На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме - РИА Новости, 01.08.2022

На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме

Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме - не более трех судов в день, заявил министр... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:12

2022-08-01T21:12

2022-08-01T21:12

экономика

цены на нефть

россия

одесса

министерство инфраструктуры украины

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме - не более трех судов в день, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала Bloomberg.По его словам, после испытания безопасности маршрутов в этом пробном режиме экспорт зерна из украинских портов через четыре-шесть недель может достичь трех миллионов тонн в месяц.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795222162.html

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, одесса, министерство инфраструктуры украины, оон, украина