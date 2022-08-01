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На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме - РИА Новости, 01.08.2022
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На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме - РИА Новости, 01.08.2022
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме
Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме - не более трех судов в день, заявил министр... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:12
2022-08-01T21:12
экономика
цены на нефть
россия
одесса
министерство инфраструктуры украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме - не более трех судов в день, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала Bloomberg.По его словам, после испытания безопасности маршрутов в этом пробном режиме экспорт зерна из украинских портов через четыре-шесть недель может достичь трех миллионов тонн в месяц.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795222162.html
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экономика, цены на нефть, россия, одесса, министерство инфраструктуры украины, оон, украина
21:12 01.08.2022
 
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме

Министр инфраструктуры Украины Кубраков: страна пока будет вывозить зерно в пробном режиме

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме - не более трех судов в день, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала Bloomberg.
По его словам, после испытания безопасности маршрутов в этом пробном режиме экспорт зерна из украинских портов через четыре-шесть недель может достичь трех миллионов тонн в месяц.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияОдессаМинистерство инфраструктуры УкраиныООНУкраина
 
 
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