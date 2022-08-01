https://ria.ru/20220801/zerno-1806535928.html
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме - РИА Новости, 01.08.2022
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме
Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме - не более трех судов в день, заявил министр... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:12
2022-08-01T21:12
2022-08-01T21:12
экономика
цены на нефть
россия
одесса
министерство инфраструктуры украины
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме - не более трех судов в день, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала Bloomberg.По его словам, после испытания безопасности маршрутов в этом пробном режиме экспорт зерна из украинских портов через четыре-шесть недель может достичь трех миллионов тонн в месяц.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795222162.html
россия
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_36:0:957:691_1920x0_80_0_0_fa799c6d15ff25886cd9d45cb54f80b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, одесса, министерство инфраструктуры украины, оон, украина
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме
Министр инфраструктуры Украины Кубраков: страна пока будет вывозить зерно в пробном режиме